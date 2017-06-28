Вирус Petya в Латвии: пострадали сети магазинов

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

От очередной кибератаки европейского масштаба в Латвии пострадали сети магазинов средней величины, сообщил сегодня в интервью передаче ЛТВ «Утренняя панорама» заместитель руководителя учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий «Cert.lv» Варис Тейванс.

Количество жертв хакерской атаки в Латвии невелико, и не должно вызывать беспокойства, сказал он. Пострадали отдельные предприятия - сети магазинов средней величины. Сведений о пострадавших частных лицах пока нет. Правда, число жертв еще может увеличиться, допускает Тейванс.

По его словам, больше всего от кибератаки пострадал Украина, но эта информация еще не полная.

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Вчера распространяющийся по Европе новый вирус «Petya», который кодирует данные, добрался до Литвы - поступили сообщения о нескольких случаях этого вируса.

«Это разновидность вируса «WannaCry«. Мы в Литве получили несколько сообщений и проводим их расследования», - сообщил во вторник вечером представитель Службы регулирования связи Ритис Райнис.

Как сообщили зарубежные СМИ, что с вирусом, блокирующим файлы и требующим выкупа, уже столкнулись органы государственной власти Украины, российская нефтяная компания «Роснефть», датская транспортная компания «Maersk».

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