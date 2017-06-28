Латвийские банки уличили в серьезных нарушениях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала «Regionala investiciju banka», «Baltikums Bank» и «Privatbank» на общую сумму 641 514 евро.

Как сообщили в КРФК, штрафы к этим банкам применены за то, что отдельные их клиенты, используя зарегистрированные на оффшорных территориях предприятия и сложные схемы сделок, осуществляли перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.

В сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США комиссия установила, что эти три латвийских банка не соблюдали нормативные акты, регулирующие

требования по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма.

Также нарушения связаны с недостаточным надзором за сделками и недостаточной информацией об указанных клиентами истинных выгодоприобретателях.

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Нарушения банками совершались в период с 2009 по 2015 год. Как заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш, эти штрафы являются превентивной мерой со стороны надзорного органа, чтобы латвийские банки серьезно проанализировали возможные риски, связанные с нарушениями международных санкций, и усовершенствовали системы внутреннего контроля в отношении возможности легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма.

Также Путниньш сообщил, что все три банка сотрудничают с КРФК и заключили договоры о мерах по устранению выявленных недостатков. Самый крупный штраф за выявленные нарушения применен к «Regionala investiciju banka» - 570 364 евро, а «Baltikums Bank» и «Privatbank» оштрафованы на 35 575 евро каждый - сообщает Latvijas avize.

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