Латвии самое большое в Европе число утонувших на общее количество жителей. Удручающая статистика связана с тем, что государство уделает слишком мало внимания предупреждению трагедий на воде, считают эксперты. Не проводятся информационные кампании, недостаточно уделяется внимание обучению детей плаванию. В результате около 40% жителей не умеют плавать, а когда видят тонущего человека — не знают, как правильно оказать ему помощь.

В прошлом году Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) вытащила из воды 110 утопших. Это на одного человека больше, чем годом ранее. 34 человека удалось спасти. С начала этого года утонули уже 37 человек.

«На самом деле, утонувших намного больше, — просто в нашу статистику попадают только те, кого достаем мы. Если утопающему оказывают помощь другие структуры – полиция, к примеру или муниципальные спасатели – они не отображаются в наших статистических данных. Если мы говорим об этом купальном сезоне, то в мае мы вытащили 12 утопших, в июне — уже семь», — сообщила «Домской площади» представитель ГПСС Инта Шабоха.

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Латвия занимает первое место в Европе по количеству утонувших на общее число населения, отмечает глава Латвийской федерации плавания Айвар Платонов

и называет ситуацию драматичной.

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«У нас на каждые 100 тысяч в воде гибнут шесть, иногда даже семь-восемь человек. Для сравнения — в Англии [тонет] меньше одного человека на 100 тысяч, в Скандинавии — один-два человека. То есть у нас ситуация почти в десять раз хуже»,

— указывает глава федерации.

По мнению Платонова, причина такой печальной статистики кроется в том, что государство не уделяет достаточного внимания превентивной работе. Никаких информативных кампаний о том, как вести себя у воды не проводится. Об обучении плаванию и говорить нечего.

«Я много изучал опыт стран Скандинавии, где раньше тоже тонуло много людей.

Первое, что они сделали — сделали плавание обязательным предметом в школах.

Уже через 15-20 лет статистика улучшилась вдвое. Сейчас около 90% жителей скандинавских стран умеют плавать», — говорит Платонов.

У нас же плавать умеют примерно 40% жителей, считает эксперт. И учить хотя бы молодое поколение государство не собирается. Ассоциация два года назад обращалась с предложением в Министерство образования и даже подписи собирало на портале manabalss.lv, но все тщетно.

«Обучение плаванию должно быть обязательным во всей стране, и каждый ребенок в каждой школе должен научиться плавать.

В Литве уже два года назад государство начало проводить кампанию по обучению детей плаванию, в Эстонии тоже в прошлом году получили госфинансирование для такой же программы, в Белоруссии тоже. Я думаю, мы остались единственной страной в Европе, где нет плана по улучшению ситуации», — считает Платонов.

Дети — одна из самых категорий отдыхающий, которой спасатели оказывают помощь. Далее следуют подростки и пожилые люди, которые неадекватно оценивают свои силы. Ну и лидер топа — нетрезвые купальщики, которые не только слишком далеко уплывают, но и совершают совершенно безумные поступки. Например, прыгают в воду с мостов.

«Иногда мы получаем вызовы, когда люди, например, прыгают с мостов. Тогда важна каждая минута. И, к сожалению, не всегда получается спасти человека — все происходит очень быстро», — рассказывает старший специалист Управления безопасности на воде Муниципальной полиции Риги Янис Скримс.

Если человек тонет не в поле зрения спасателей — с большей долей вероятности он обречен. Простому отдыхающему невооруженным глазом с берега очень сложно определить, что в воде вот-вот произойдет трагедия.

«Когда человек тонет, он не размахивает руками и не зовет на помощь.

Понять, что человек тонет, можно по так называемым поплавковым движениям — то есть когда человек выходит из воды и снова скрывается под водой; отталкивается от дна и выходит в основном только рот и нос. Тогда можно сказать, что человек тонет, надо оказывать помощь и звонить спасателям», — поясняет Скримс.

Но прежде чем бежать и вытаскивать утопающего, нужно позвонить спасателям по телефону 112, оценить обстановку и ни в коем случае не пытаться его вытащить голыми руками. Нужно взять ветку, палку, полотенце или другой предмет, который есть под рукой и всячески стараться добиться того, чтобы он принял горизонтальную позу. Тогда выталкивать его по направлению к берегу.

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