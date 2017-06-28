Паразиты, стремящиеся попасть под кожу, встречаются и в морской воде

С личинками паразитов, вызывающих «зуд купальщика», могут столкнуться даже те, кто уверен, что купается в безопасном месте - в море или речке. Личинки трематоды могут обитать и в морской воде, ближе к линии берега, однако, чаще всего сосальщики встречаются именно в стоячей воде.

«Отвратительное чувство – пятна, язвы и сыпь. Тем не менее, самое ужасное понимать, что мое тело покрывают паразиты. Брр,» в Facebook пишет Инета. Так же как и многие другие пользователи социальной сети она столкнулась с паразитами, после активных водных процедур на природе.

В период коротких теплых дней, которыми латвийцев порадовала погода, так называемым церкариозом заболели посетители озера в Межциемсе и карьера Дубкална в Икшкеле. В основном жертвами оказались дети, которые, как правило, в воде проводят много времени и после купания не вытираются полотенцем. Хорошая новость в том, что

«зуд купальщика», хоть и неприятное заболевание, к счастью, опасности здоровью не несет,

так как личинки трематоды не могут прокусить человеческую кожу и попасть в кровеносную систему.

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Инспекция здравоохранения поясняет, что трематоды обычно обитают там, где очень медленное течение воды или в стоячей воде, чаще всего в прудах, карьерах, озерах, речках, реже - в морской воде. Также с личинками паразитов можно столкнуться в местах, где вблизи обитают водные птицы - гуси, утки, голуби, чайки, или водные млекопитающие, например, бобры, выдры, водяные крысы.

Когда паразит сталкивается с купающимся, он пытается попасть в кожу, вызывая аллергическую реакцию - маленькие, красные волдыри, сильный зуд и жжение. Все это обычно проявляется в течение 12 часов и может длиться на протяжении недели. Однако последствия могут быть более сложными, если кожа была ранее повреждена.

С личинками трематоды могут столкнуться и купающиеся в море, но такие случаи встречаются довольно редко.

Если у вас появилась на теле сыпь, не стоит ее ковырять и чесать, чтобы не занести инфекцию в пораженное место. Чтобы смягчить неприятные симптомы, используйте противоаллергические препараты или лосьон/мазь, успокаивающий кожу - поясняет аналитик здоровья Диана Судраба-Ливчане. В большинстве случаев медицинское вмешательство не требуется, но если появляется абсцесс кожи, необходимо обратиться к специалисту.

Инспекция рекомендует держаться подальше от мест, где уже был констатирован «зуд купальщика». Также не стоит купаться в водоемах, где в воде много улиток, а вблизи обитает множество птиц и млекопитающих.

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