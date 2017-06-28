Помощники семейных врачей бастовать не будут, медсестры еще не решили

Латвийское профессиональное общество помощников врачей амбулаторной службы (ЛПОПВАС) в забастовке участвовать не будет, а Латвийская ассоциация медсестер еще не решила, присоединится ли она к забастовке.

Председатель ЛПОПВАС Юрис Раудовс сообщил агентству ЛЕТА, что ЛПОПВАС поддерживает забастовку и частично - забастовочные требования, но участвовать в забастовке не будет.

«Если бы мы поддерживали все выдвинутые требования, то мы бастовали бы», - пояснил он.

ЛПОПВАС поддерживает требование повысить зарплаты, но с другими требованиями не согласно. На переговоры в забастовочный комитет ЛПОПВАС тоже не приглашали.

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Руководитель Латвийской ассоциации медсестер Дита Райска сообщила агентству ЛETA, что ассоциация еще на связалась с организаторами забастовки и не решила, будет ли в ней участвовать. Это планируется сделать в течение этой недели.

Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска подтвердила агентству ЛETA, что

ассоциация поддерживает забастовку и обязательно будет в ней участвовать.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей. Как сообщила агентству ЛETA президент ЛАСВ Сармите Вейде, начинающаяся 3 июля забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям. «Уже создан забастовочный комитет, который на этой неделе сообщит о том, как во время забастовки будет обеспечиваться обслуживание пациентов», - сообщила она.

Минздрав в среду объявил, что изыщет возможности во время забастовки семейных врачей обеспечить жителям необходимые услуги здравоохранения и в ближайшие дни сообщит о них.

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