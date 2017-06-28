Почему Мартиньш Ритиньш променял Vincents на Африку

Мартиньш Ритиньш 23 года возглавлял лучший из рижских ресторанов
 

Мартиньш Ритиньш 23 года возглавлял лучший из рижских ресторанов. Фото: Иева Лука\LETA

Татьяна Одыня


Шеф-повар и директор ресторана Vincents, неизменно занимающего верхние строчки рейтингов лучших ресторанов Балтии, Мартиньш Ритиньш с 1 июля покидает свой пост. Передав дела младшему коллеге, господин Ритиньш собирается предпринять длительное путешествие по южной Африке и Индии. Русский TVNET связался с легендарным шеф-поваром, изменившим наш ресторанный бизнес.

Рижский ресторан Vincents - заведение не просто популярное. Культовое. За всю свою 23-летнюю историю он прочно связан с именем Мартиньша Ритиньша. Знаменитый шеф повар кормил президентов и императоров, членов королевских семей, парламентские делегации, музыкальных звез и других многих знаменитостей из рижан и гостей Риги. Например, именно в Vincents принимали президента США Джорджа Буша и японского императора Акихито.

Мартиньшу Ритиньшу мы обязаны и созданием традиции крестьянских базарчиков с экологичной продукцией и всевозможными вкусностями, приготовленными по бабушкиным рецептам. Напомним, что ярмарка в Калнциемском квартале, с 2004 года по субботам проходящая в Калнциемском квартале, одно из его детищ. Впрочем, говорят, что с организовавшей ее ассоциацией Slow Food, Мартиньш Ритиньш расставаться совсем не намерен.

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Русский TVNET созвонился с гуру ресторанного дела, попросив Мартиньша Ритиньша прокомментировать новость и рассказать о своих дальнейших планах.

- Господин Ритиньш, спасибо Вам, человеку, познакомившему многих рижан с высокой кухней! Журналисты, освещавшие важные мероприятия, в созданном Вами ресторане тоже бывали. Правда ли, что Вы из ресторана Vincents уходите? Почему?

- Да, ухожу. Я проработал 23 года на одном месте и хочу перемен в жизни. Хочу жизни полегче, чтобы была возможность путешествовать, возможность сконцентрироваться на работе с крестьянами, которой пока что уделять много времени я не мог.

- А как выглядел ресторанный бизнес в Риге в 1994 году, когда вы здесь начинали работать?

- О, тогда в Риге было всего 6 ресторанов — шесть! И я мог послать человека в каждый, чтобы посмотреть, что там и как происходит. А сейчас у нас целая отрасль, она выросла и расцвела!.. Но работать тогда было труднее, чем сейчас.

- Труднее, чем сейчас Вы сказали? Но почему? Разве конкуренция сейчас не стала более острой? Ведь в ресторанный бизнес растущий - и в нем тясячи игроков?

- Труднее, да! Потому что не было команды — ни опытных официантов, ни опытных поваров, ни людей, которые умели бы правильно открыть бутылку с вином. А сейчас все они — специалисты!

- А сколько у нас сегодня вообще ресторанов?

- О, их более тысячи — на сотни больше…

- Можете оценить достижения коллег? Не назовете ли для читателей русского TVNET заведения, которые тоже достойны внимания рижан? Регулярно публикуются ТОПы лучших ресторанов Риги, Латвии, Балтии, но хотелось бы услышать и мнение профессионала...

- Среди ресторанов всех балтийских стран мы официально — первые в рейтингах. А следующий за нами в списке лучший латвийский ресторан — он в общем рейтинге уже только на 14-м месте… Так что я бы сказал, что в Эстонии и Литве прогресс все-таки несколько больший. Но во многих латвийских ресторанах сегодня работают мои бывшие повора. И я рад за них и уверен, что все продолжается.

- Но работу в организации Slow Food, которая продвигает крестьянскую продукцию высокого качества, Вы ведь будете продолжать, да? Какие планы есть в этом направлении?

- До сих пор я не мог достаточно много внимания уделить этому направлению. Но теперь я буду еще глубже заниматься этими проблемами, ведь до сих пор не было времени особенно конценрироваться на этих делах. В путешествие я планирую отправиться осенью, а летом буду в Латвии встречаться с крестьянами и отдыхать.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт организации Slow Food, продвигающей качественные крестьянские продукты

- А в путешествии по Африке и Индии, в которое планируете отправиться, тоже будете знакомиться ресторанами и кулинарными традициями? Есть такие планы?

- Нет, буду только отдыхать! В южной Африке я уже побывал в декабре прошлого года и мне настолько понравилось там, что хочу вернуться! Понравился все - климат, люди, еда. Поэтому я очень хочу туда вернуться. В Индии уже побывали мои друзья, и я вдохновлен их рассказами о стране, о новом опыте и медитациях. Есть у меня и особый интерес к системам питания, ведь я теперь тоже вегетарианец. Но такое длительное путешествие, как задумал, было невозможным для меня, если бы я и дальше продолжил работать директором и шеф-поваром.

- Наколько длительным будет Ваше путешествие? И когда Вы планируете отправтиться в путь?

- Планирую поехать в сентябре — октябре, чтобы провести примерно по месяцу в Африке и в Индии.

- Спасибо! И удачи Вам.

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