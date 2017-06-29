«Было 20, стало 400»: Латвийцы удивлены счетами за электричество

С начала 2017 года многие жители Латвии, которые пользуются услугами Latvenergo, обнаружили, что счета за электроэнергию стали значительно выше. Ещё более неприятный сюрприз ждал тех, кто захотел сменить выровненный платёж на оплату за реальное количество потраченных киловатт-часов. Латвийцы называют это произволом и махинацией, конкуренты указывают, что таким образом бывший монополист пытается удержать клиентов, а сами представители Latvenergo уверяют - ничего лишнего компания не берет.

Жительница Латвии Валентина прислала в редакцию Русского TVNET письмо: "Столкнулась с непонятной махинацией Latvenergo. В декабре 2016 года я решила поменять выровненных платёж на фактический, т.е. платить за электроэнергию согласно показаниям счётчиков. 7 февраля 2017 года мне пришел новый счет - 463.35 евро вместо 27.66 евро, которые я платила обычно (перерасчёт за год плюс сумма долга за два месяца - прим.ред.).

По информации, которую мне предоставили в Latvenergo, в месяц я потребляю в среднем 315 kWh. Это не соответствует действительности, потому что реально я потребляю 150 kWh летом и 200 kWh зимой.

Раньше, когда в моей 3-комнатной квартире проживало 5 человек, мы использовали 200 kWh максимум, а теперь, когда в квартире живут лишь двое, по данным Latvenergo, мы стали потреблять намного больше электроэнергии".

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На то, что счета значительно отличаются от реального потребления электроэнергии, указывают и другие жители Латвии.

«В прошлом году платил примерно 54 евро в месяц, но уже в 2017-ом плата выросла и приходится платить 84 евро в месяц. Но я потребляю столько же электричества, как и раньше. Откуда взялись дополнительных 30 евро? Кроме того, решив сменить поставщика электроэнергии спустя первые два месяца наступившего года, я не стал оплачивать счёт за март, так как ждал общий последний счет, чтобы заплатить всю сумму сразу.

Мне пришёл счёт 237 евро! В интернете прочитал, что я такой не единственный, кому приходят мистические счета. Они, видимо, таким способом прощаются!»

- написал Айвар.

По словам представителей Latvenergo, изменения в ежемесячной сумме платежа связаны с тем, что, используя метод выровненного платежа, клиенты в 2016 году нередко используют больше электроэнергии, чем задают за свою потребительскую среднюю величину. Говоря о ситуации Айвара, которая похожа на истории других жителей Латвии, получивших «космические» счета, - заключительный счет был в 2016 году за перерасходованное электричество и в марте реальная сумма за месяц. Поэтому в этом году счет за электричество вырос - к выровненному платежу начислен долг предыдущего года.

Известно, что Latvenergo предлагает два вида расчёта - выровненный платеж, когда потребитель каждый месяц платит за электричество фиксированную сумму, и счет за реальное количество потраченного электричества, когда счет выписывается за количество потраченных киловатт-часов.

Инофрмация на сайте для клиентов electrum.lv гласит: «Как минимум раз в год мы сравним фактически израсходованное вами количество электроэнергии с оплаченным. Если потребление электричества значительно изменилось, мы производим перерасчет выровненного платежа и присылаем сообщение о новой сумме ежемесячного платежа. Констатированная разница между потреблением и оплатой равномерно выровняется в платежах за последующие месяцы».

В свою очередь, если клиенты выбирают оплату «по факту», им необходимо оплатить всю электроэнергию, которая была перерасходована в прошлом году. С подобной ситуацией многие сталкивают и тогда, когда принимают решение поменять поставщика электричества. Если клиент перерасходовал киловатт-часы и пожелал расторгнуть договор с Latvenergo, то в этом случае компания попросит его оплатить всю сумму в одном счете.

«Если клиент расторгает с нами договор, тогда, конечно, вся разница в платежах будет указана в конечном счете. И, конечно, эта разница может оказаться значительной»,

— признает директор по обслуживанию клиентов Латвенерго Солвита Линде.

Представители компаний, которые конкурируют с Latvenergo на рынке электричества, считают, что таким образом бывший монополист пытается удержать клиентов, а в Latvenergo говорят, что ничего лишнего компания не берет — идет окончательный расчет за уже поставленную электроэнергию.

«Тогда, когда заканчивается период выравненного платежа, мы подсчитываем, сколько электроэнергии использовал клиент в течении года. Это делается объективно, сравнивая показатели счетчика. Фиксируя данные на начало и конец периода, мы видим, сколько киловатт-часов клиент использовал в течении года», — поясняет директор по обслуживанию клиентов Латвенерго Солвита Линде.

Как сообщалось ранее, во второй половине 2016 года в Латвии электричество было 15-м в ЕС по дороговизне для домашних хозяйств.

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