В четверг в Латвии ожидаются грозовые ливни, местами очень сильные

В четверг Латвию пересечет зона сильных осадков, поэтому по всей стране ожидаются дождь, гроза, местами очень сильные ливни, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уже во второй половине ночи с юга в Латвию начнут поступать горячие и очень влажные воздушные массы, будет душно.

Ночь пройдет без осадков, но уже утром южной части Латвии достигнут первые дождевые тучи. В первой половине дня во многих местах ожидается дождь, но еще не сильный, а во второй половине дня в некоторых районах начнутся сильные грозовые ливни, может выпасть свыше 50 мм осадков, это примерно месячная норма.

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Наибольшей вероятность сильных ливней будет в четверг днем и в ночь на пятницу. Во время грозы возможен град и сильный шквалистый ветер.

В ночь на четверг температура воздуха ожидается от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +17, +22 градусов, в южных районах - до +25, +27 градусов.

В Риге ночью осадки не ожидаются, температура воздуха - около +13, днем - от +21 до +22 градусов.