Афиша на выходные: Тусовка на корабле, гандбол, Денис Мацуев и школа человечности

Иллюстративное фото
 
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Веломарафон и чемпионат по гандболу на пляже

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Первые выходные июля обещают быть богатыми на события. Насыщенная культурно-развлекательная программа порадует как самых юных, так и самых искушенных латвийцев. Спортсмены и любители активного образа жизни смогут поучаствовать в веломарафоне, зеваки - понаблюдать за турниром по пляжному гандболу в Юрмале. Концертная программа и клубные мероприятия грядущего week-end'a не оставят равнодушными ни ценителей классической музыки, ни любителей хип-хопа и хауса, а самых маленьких жителей Латвии на этих выходных ждут творческие мастерские и возможность принять участие в создании самомого настоящего анимационного фильма!

Русский TVNET собрал всю самую важную информацию о предстоящих мероприятиях:

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Веломарафон и чемпионат по гандболу на пляже

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