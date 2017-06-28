Трагедия в Золитуде: с Maxima заключено 49 соглашений о выплате по 100 000 евро

В настоящее время между близкими жертв золитудской трагедии и компанией «Maxima» заключено по крайней мере 49 соглашений о выплате 100 000 евро за каждого погибшего, свидетельствуют поданные в суды заявления.

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Пока соглашения еще не заключены в пяти случаях.

Также в суды подано несколько заявлений о прекращении судопроизводства в отношении ООО «Maxima Latvija» и ООО «Tineo» по гражданским делам.

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В прошлом году «Maxima» и компания «Tineo» договорились с представителями пострадавших семей о выплате поддержки в размере 100 000 евро за каждого погибшего.

Первые соглашения были подписаны с семьями, которые представляет адвокат Алдис Гобземс.

В результате обрушения 21 ноября 2013 года супермаркета «Maxima» в Золитуде погибли 54 человека, еще несколько десятков получили серьезные травмы.



























































Aizvērt В Золитуде почтили память погибших в трагедии Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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