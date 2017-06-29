К Латвии движется зона осадков: ожидаются сильные ливни с грозами

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

В четверг Латвию с юга пересечет обширная зона осадков, которая принесет дождь и грозы, ливни местами будут особенно сильными, сообщает агентство ЛЕТА.

В утренние часы первые дождевые и грозовые облака достигнут юга Латвии, но в течение дня дожди и грозы ожидаются по всей стране. Во второй половине дня во время грозы возможны сильные порывы ветра и град.

Во время ливней может кратковременно затопить улицы городов, сильно снизится видимость.

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Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, местами на побережье Курземе с порывами до 15 метров в секунду, во время грозы порывы могут усилиться до 20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +19..+24 градуса, на востоке страны - до +25..+28 градусов.

В Риге утром светит солнце, однако затем небо затянет облаками, ожидаются дожди, возможна сильная грозы. Воздух прогреется до +21..+22 градусов.

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