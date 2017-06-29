Катастрофа в Вильнюсе: вылилось 45 литров осадков на кв. метр. Грозовые тучи уже в Латгалии

В четверг Латвию с юга пересечет обширная зона осадков, которая принесет дождь и грозы, ливни местами будут особенно сильными, сообщает агентство ЛЕТА.

В утренние часы первые дождевые и грозовые облака достигнут юга Латвии, но в течение дня дожди и грозы ожидаются по всей стране. Во второй половине дня во время грозы возможны сильные порывы ветра и град.

Во время ливней может кратковременно затопить улицы городов, сильно снизится видимость.

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Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, местами на побережье Курземе с порывами до 15 метров в секунду, во время грозы порывы могут усилиться до 20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +19..+24 градуса, на востоке страны - до +25..+28 градусов.

В Риге утром светит солнце, однако затем небо затянет облаками, ожидаются дожди, возможна сильная грозы. Воздух прогреется до +21..+22 градусов.











































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В 11 часов утра стало известно, что мощные ливни затопили улицы столицы Литвы Вильнюса, свидетельствуют публикуемые жителями города фотографии и видео в социальных сетях.

На залитых водой улицах застряли автомобили, затруднено движение во многих районах Вильнюса.

По данным литовских синоптиков, количество осадков в Вильнюсе сегодня утром составило 45 литров на квадратный метр, что превышает половину месячной нормы.

Twitter

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Heavy rain triggers flooding in #Vilnius streets this morning pic.twitter.com/GVuqCMcBUg— BNS Lithuania (@BNSLithuania) June 29, 2017

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Сильные ливни прошли также в других регионах на юге и востоке Литвы.

Около 10 часов утра первые грозовые тучи достигли юга Латвии. В ближайшие часы дожди и грозы ожидаются в Латгале, но самое сильное ненастье с резкими порывами ветра и градом предстоит во второй половине дня и вечером.

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