ЛКРД готова поддержать налоговую реформу с определенными условиями

Лига Менгелсоне
 

Лига Менгелсоне. Фото: Edijs Pālens /LETA

Предлагаемую в настоящее время налоговую реформу Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) может поддержать с определенными условиями, сказала в интервью Латвийскому радио руководитель организации Лига Меньгелсоне.

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Она отметила, что сейчас предложения по реформе способствуют низким расходам и маленьким зарплатам. «Это риторический вопрос, хотим ли мы действительно гордиться тем, что Латвия является раем низких затрат и маленьких зарплат? Нет, мы хотим, чтобы средняя зарплата в Латвии существенно не отличалась от средней заработной платы в Европе», - сказала генеральный директор ЛКРД.

Также Меньгелсоне считает, что текущие предложения по налоговой реформе в полной мере не решают тех целей, которые ставились в прошлом году, когда начиналась разработка реформы, а именно, уменьшение теневой экономики, повышение конкурентоспособности, увеличение числа плательщиков социального налога. «Основная идея налоговой реформы заключалась в том, чтобы перенести бремя налогов на рабочую силу, которое в Латвии слишком велико по сравнению с другими странами Балтии, на потребление. Это произошло лишь частично», - сказала руководитель организации.

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Как сообщалось, сегодня состоится очередное заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, на котором будут обсуждаться изменения в плане налоговой реформы. Заседание проведет премьер-министр Марис Кучинскис.

Ранее правящая коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

«Коалиция решила предложить дифференцировать ставки ПНН:

для доходов до 20 тыс. евро ставка составит 20%, от 20 тыс. евро до 55 тыс. евро - 23%, а свыше 55 тыс. евро - 31%. При этом к получателям высоких зарплат не будет применяться налог солидарности», - сообщил Кучинскис.

Коалиция договорилась также, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая ставка, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.

Постепенно будет повышаться и необлагаемый налогами минимум доходов - до 250 евро к 2020 году.

Чтобы обеспечить увеличение финансирования здравоохранения, партнеры по коалиции договорились повысить на 1 процентный пункт социальные взносы.

Предложение коалиции не увеличит бюджетный дефицит, заверил Кучинскис. «Предложение сбалансировано настолько, чтобы не вызывать отрицательного эффекта», - подчеркнул он.

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