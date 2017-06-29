«Разговоры олигархов в Rīdzene»: герои «прослушек» до сих пор у власти

Если президента страны назначают полит-бизнесмены за обедом, а «дело олигархов» кончается ничем, с этой страной явно что-то не так. Общество должно знать об этом и решить для себя — не пора ли что-то менять. Так главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле объясняет серию публикаций записей разговоров, которые еще в 2009-2011 годах в гостинице Rīdzene вели Айнар Шлесерс, Айвар Лембергс, олигархи и первые лица латвийской политики.

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В эфире программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» Лочмеле рассказала, что запись разговоров изданию предоставил некий доброжелатель, по понятным причинам пожелавший сохранить анонимность. По ее признанию, записанный материал — огромен, поэтому его пришлось разбить на три условных части. Первая публикация в журнале посвящена так называемому «политбизнесу».

«По этому направлению и велось так называемое «дело олигархов», которое в прошлом декабре кончилось ничем. Дело закрыли. Я считаю, это абсурд полнейший. Конечно, нужно было достать доказательства, что, например, самое больше предприятие в Рижском порту — собственность этих политиков. Двое из них, [Андрис] Шкеле и [Айнар] Шлесерс, пару лет назад это и обнародовали.

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По этим разговорам стопроцентно понятно, что владельцы — именно они. Шлесерс даже хвастается, как здорово быть в Рижской думе — уже столько вопросов решил для этого предприятия! Я считаю полнейшим абсурдом, что ни прокуратура, ни KNAB не смогли найти доказательства,

чтобы осудить их за сокрытие этого имущества, и за использование политической власти для зарабатывания денег.

[Айвар] Лембергс и по сей день не декларирует это свое имущество. Так что политбизнес — это то, с чего мы начали три недели назад.

Мы хотели рассказать людям, что там происходило. Почему дело кончилось ничем — вопрос к следствию», — говорит Лочмеле.

Направление, которое издание обобщило во второй публикации «прослушек», касается процесса назначения выгодных олигархам должностных лиц.

«В гостинице сидят и решают, кто будет президент, а кто будет премьером. Или, к примеру, в Сейме и парламенте есть коалиция, а у них своя, секретная коалиция. Это, конечно, не криминал. Можно сказать — «ну, встретились, поговорили». Но понимаете, суть в чем...

Если у нас нормальное государство, то не могут два человека за выпивкой или за каким-то обедом решать, кого сделать президентом.

Это абсурд. Такого не должно быть. [...]

Когда кто-то сидит в гостинице и решает, кто будет президентом, кто будет премьером, как взять власть в Риге — я считаю, что это неприемлемо. Каждый из нас должен подумать, в каком государстве мы должны жить», — призывает журналист.

«Рижский торговый порт реально владел газетой Diena в 2009 году. Они купили издание и просто скрывали это. Там у них и свое телевидение, и сюжеты они могут заказывать «Панораме», — все они могут. Получается замкнутый круг.

Есть влияние на масс-медия, скрываешь, что ты их контролируешь, промываешь людям мозги, получаешь политическую власть, сидишь в парламенте или Рижской думе, и тогда уже смотришь, как интереснее распорядиться деньгами и ресурсами налогоплательщиков. Что можно прихватить, чего бы себе взять?

Шлесерс так и говорит со своими партнерами: давайте, мол, сделаем аудит. Пройдемся [по объектам] — что есть интересненькое в Рижской думе? Какие-то земли, дома? Где, как он говорит, «ногу засунуть»?

Вот так они относятся к власти. Это просто инструмент, чтобы стать богаче», — констатирует Лочмеле.

Несмотря на то, что с момента «разговоров в Rīdzene» прошло уже немало времени, главред Ir не считает, что записи устарели и утратили важность. Напротив, учитывая прекращение «дела олигархов», латвийцы имеют право знать все то, что проигнорировали в KNAB и Генпрокуратуре.

«[Мы] решили публиковать [записи], потому что люди должны знать об этом. Дело закончилось ничем, никто их судить не будет. Хотя они должны были оказаться на скамье подсудимых. Но поскольку этого не будет, мы, как избиратели, должны хотя бы просто знать, что там происходило», — подчеркивает Лочмеле.

Журналист добавила, что

многие «герои» скандальных переговоров до сих пор у власти.

В частности, министр земледелия от Союза «зеленых» и крестьян Янис Дуклавс, который, по мнению Лочмеле, должен подать в отставку.

«Значительная часть людей, которые фигурировали в деле, до сих пор в активной политике. Например, Лембергс. Очень важная персона. Он сейчас формирует правительство! Сидит за столом коалиции и решает вопросы — кому дать денег, каким городам пойдут еврофонды, кто будет министром, кто не будет министром. Это он решает. Сейчас. [...] Там [фигурирует] министр, который сейчас сидит в правительстве и старается 15 «лимончиков» получить за землю в порту. Я считаю, что он не может оставаться в правительстве, потому что он врет. [...]

Я не вижу здесь разницы с Белевичем, например, который сделал операцию и соврал потом. Чем это отличатся от [поведения] Дуклавса? Он торгует землей в порту, а потом говорит, что это неправда. Он врет. И он был министром тогда, остается министром и сейчас», — указывает главред издания.

В программе также приняла участие и представитель портала Kriminal.lv Марина Михайлова. Подробную дискуссию по теме с участием гостей слушайте в подкасте выпуска программы.

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