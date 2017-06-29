Латвия впервые возглавила 1-ю постоянную морскую противоминную группу НАТО

 

Фото: AP/Scanpix

Сегодня в Риге состоится торжественная церемония смены командиров 1-й постоянной морской противоминной группы НАТО, во время которой впервые командование этим подразделением возьмет на себя Латвия, сообщает Минобороны.

Во время церемонии прежнего командира противоминной группы эстонца Йохана-Элиаса Сельямаа сменит офицер военно-морского флота Латвии Гвидо Ляудупс.

В церемонии примут участие командующий ВМФ Латвии адмирал Ингус Визулис, другие официальные лица и представители вооруженных сил Латвии и Эстонии.

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1-я постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагировании НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион.

Латвийские вооруженные силы входят в состав 1-й постоянной противоминной группы НАТО с 2007 года. В январе 2018 года командование этой группой перейдет к военно-морским силам Бельгии.


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