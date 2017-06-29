На Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту

 

Фото: AP/Scanpix

В четверг и в ночь на пятницу на Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту, предупреждают синоптики.

В северной части Балтийского моря, проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер восточный и северо-восточный, 7 -12, порывами до 15, вечером порывами до 18 м/с, ночью северо-восточный, 10 -15, порывами до 20 м/с. Высота волны в море 1,5 -3 метра, ночью до 4 метров, в Рижском заливе 1-2 метра, ночью до 2,5 метра, в Вяйнамери 0,5-1,2 метра. Вечером местами дожди, ночью осадки распространятся всюду, возможны грозы. Видимость хорошая, при дожде умеренная или слабая.

В Финском заливе ветер восточный и северо-восточный, в первой половине дня 3-8, во второй половине дня 6-11, порывами до 15, ночью 10-15, порывами до 20 м/с. Высота волны 1-2, ночью 1,5-3 метра. Рано утром в пятницу пойдет дождь. Видимость хорошая, при дожде умеренная.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда Showbiz

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда

Британец раскрутил самый большой в мире спиннер Hi-Tech

Британец раскрутил самый большой в мире спиннер

Познер раскритиковал Стоуна за фильм о Путине Showbiz

Познер раскритиковал Стоуна за фильм о Путине

В Сирии замечен новейший российский «Терминатор-2» Hi-Tech

В Сирии замечен новейший российский «Терминатор-2»

Милейшее видео: дети Пугачевой соревнуются за место на папе Wo&Men

Милейшее видео: дети Пугачевой соревнуются за место на папе

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 