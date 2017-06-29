Работа в Рижском зоопарке: романтика разбивается о реальные будни

Работа в Рижском зоопарке для многих кажется мечтой. Еще бы, ухаживать за животными, да еще и получать за это зарплату - кто же от этого откажется?

И свободные вакансии в предприятии самоуправления «Рижский национальный зоологический сад» действительно появляются достаточно регулярно. Однако, по словам руководителя по персоналу Рижского зоопарка Аниты Клявы, реальность не всегда соответствует ожиданиям людей. Поэтому перед тем, как искать работу в зоопарке, нужно понимать - кто чаще всего требуется и каковы условия работы.

Практически каждый из нас хоть раз в жизни бывал в Рижском зоопарке, но мало кто знает, что все это богатство фауны (всего в зоопарке живут около 3000 животных, не считая насекомых) - на плечах 150 работников. Конечно, далеко не все они непосредственно контактируют с животными. Часть из них - работники парков, убирающие территорию, работники из отдела ремонта, ветеринары, автоводители, энергетики, а также администрация.

Реклама

Однако у всех них есть одна особенность - они фанаты своего дела, и конечно же - относятся к животным, с которыми работают каждый день (часто с выходными) бок о бок, с особой нежностью. По-другому на этом предприятии просто нельзя!

Любовь к животным: романтика разбивается о реальные будни

Однако одной любви к животным и желания стать работником зоопарка мало, - считает Анита Клява. Надо заранее знать, что из себя представляет та или иная работа, по которой открыта вакансия. Например, чаще всего Рижскому зоопарку требуются смотрители за животными. Те, кто будет заботиться о них, кормить и убирать в клетках зверей. «Заявок на такие вакансии, как правило, много, - рассказывает Анита Клява. – Но, к сожалению, не все претенденты знают, что такое смотрители животных».

Сейчас,

к примеру, есть актуальная вакансия - смотритель в отдел копытных животных с зарплатой 500 евро до уплаты налогов.

Работа эта не такая простая, как кажется: нужно ухаживать за животными, убирать вольеры, поднимать тяжести даже свыше 10 кг. То есть вакансия подойдет для крепких физически людей, и поэтому об этом надо знать заранее. Биологическое образование - это преимущество, но если что - возьмут и без него.

«Я много общаюсь с претендентами на работу в Рижском зоопарке, - рассказывает Анита Клява. - И практически все они приходят к нам и говорят, что очень любят животных, поэтому хотели бы у нас работать. Однако я сразу говорю, что этого мало, все-таки работа чаще всего у нас специфическая. К примеру, надо убирать отходы жизнедеятельности за животными, и их может быть за день немало. И вот тут у многих запал проходит, потому что романтика разбивается о реальные будни».

Кроме того, работать, как правило, надо уже с самого утра - до открытия зоопарка все должно быть чисто и убрано. А ведь еще и погодные условия могут быть самые разные - и плюс 30 и минус 30. Но ухаживать за животными надо при любых погодных условиях, и в выходные дни. И в этом тоже заключается своя специфика.

«Остаются у нас нас, как правило, те работники, для которых работа с животными - это настоящее призвание души!»,

- говорит Анита Клява. И таких, к слову, совсем немало. Например, в зоопарке трудятся 38 работников, у которых стаж работы здесь - свыше 20 лет! Настоящие ветераны своего дела. Среди них - 18 работников от отдела коллекции животных: смотрители, зоологи, руководители отделов.

Кстати, сделать карьеру в Рижском зоопарке - это тоже реально. Но нужно быть готовым к тому, что если вы придете работать сюда и захотите расти по карьерной лестнице, то стоит серьезно думать о специальном биологическом или ветеринарном образовании. Директор по персоналу рассказывает, что следить за вакансиями лучше всего на домашней страничке предприятия. Кроме того, часто вакансии появляются на сайте Государственной службы занятости. Есть желание попробовать свои силы - нужно послать CV на конкретную вакансию и ждать приглашения на собеседование.

Какие социальные блага и бонусы полагаются работникам? Помимо заработной платы со всеми налоговыми отчислениями, в Рижском зоопарке полагается доплата за работу в праздничные дни. Надо учесть, что график работы в зоопарке скользящий, и включает работу по выходным дням, ведь животные хотят кушать каждый день. Полагается страхование здоровья и прочие бонусы.

Внимание, подростки и студенты!

И наконец, информация для детей и подростков, которые, как показывает опыт, больше всего мечтают о работе с животными. Это возможно! Рижский зоопарк уже 12 лет принимает участие в проекте обеспечения занятости для подростков в летний период. Например, этим летом в Рижском зоопарке требовались в рамках этой программы 33 человека на сельскохозяйственные работы и один подсобник. «К сожалению, заявок было гораздо больше, - рассказывает Анита Клява. - И всех мы не смогли принять. Но надо обязательно пытаться попасть к нам на работу в следующем году».

Кстати, принимает Рижский зоопарк студентов на практику. Работы тоже самые разные. По профилю - это ветеринарные работы, но есть много практикантов в делопроизводстве, столярных работах и пр. Кроме того, каждый месяц зоопарк принимает на практике иностранных студентов, которые в своем государстве осваивают специальность по зоологии или биологии.

В целом, как можно убедиться, в работе в зоопарке есть своя специфика, но можно точно сказать, что работник зоопарка - это особенный человек, который ради работы с животными не пассует перед трудностями и искренне любит то дело, которым занимается. «Сама работа среди животных создает особую атмосферу в коллективе, - говорит Анита Клява. - Да, физически работникам бывает нелегко трудиться, но все они говорят, что в зоопарке они отдыхают душой и сердцем».