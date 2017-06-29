Марку Дубовскому требуется срочная пересадка печени, нужна помощь

Известному в Латвии писателю, продюсеру и основателю фестиваля «Море смеха» Марку Дубовскому нужна помощь. Ему требуется срочная пересадка печени.

«Мне трудно обращаться к вам по такому поводу. Хлопотать за других приходилось не раз, но за себя… Сегодня врачи вынесли мне невеселый приговор — необходима пересадка печени. Операцию в Латвии не делают, а в Европе минимальная цена — 150 000 евро. Таких денег у меня нет, потому я и решил обратиться за помощью…

Понимаю моральную незащищенность своей позиции, но, в конце концов, это просто попытка. Искренне признателен за то, что прочли этот мой призыв о помощи. Если моя просьба удовлетворима — в любой цифре — буду вам очень признателен» - написал он на своем сайте.

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Напомним, в Латвии Дубовский известен как основатель фестиваля сатиры и юмора «MORE SMEHA» имени Аркадия Райкина, который проходил в 90-х годах в нашей стране. Он был организатором, сценаристом и ведущим всех фестивалей.

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