Опрос: жителей Латвии беспокоит доступность средств ЕС после 2020 года

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Жителей Латвии беспокоит доступность средств ЕС после 2020 года, показал опрос, проведенный информбюро Европарламента в Латвии.

Как сообщили агентству ЛЕТА в информбюро Европарламента в Латвии, опрос проводился с целью выяснить, каковы ожидания латвийского общества от Европарламента в социальной сфере и транспортной отрасли, как оно оценивает прогнозы стабильности и роста ЕС.

По данным проведенного минувшей весной опроса «Евробарометр», здравоохранение и соцобеспечение жители Латвии считают приоритетной сферой, в которой ожидают большего участия ЕС. В транспортной отрасли они ожидают участия ЕС в улучшении качества инфраструктуры и борьбе с демпингом.

Реклама

По мнению респондентов, одним из влияющих на стабильность ЕС факторов является доступность средств ЕС.

Предпосылками стабильности ЕС большинство опрошенных считают предотвращение таких ситуаций, чтобы другие страны не последовали примеру «Brexit», например, борьба с терроризмом и выравнивание зарплат во всех странах-участницах ЕС. Стабильность ЕС респонденты оценили как среднюю.

В сфере трудовой занятости латвийцы ожидают от Европарламента содействия занятости жителей всех возрастных групп. Они считают, что через 20 лет жизнь облегчат технологии и роботы, но при этом они создадут конкуренцию для ручного труда.

Спустя 20 лет рабочая сила еще больше сконцентрируется в больших городах, порог пенсионного возраста с увеличением продолжительности жизни повысится, наиболее востребованными будут специалисты, знающие несколько языков и готовые много и подолгу путешествовать, считают опрошенные латвийцы.

Респонденты ожидают от ЕС большей защиты трудящихся, заботы о снижении безработицы и содействия началу бизнеса, уменьшения неравенства в отношении зарплат, заботы о крестьянах и решения проблем миграции, а также заботы о безопасности и защиты малых стран от США, которые сильно лоббируют свои нужды в области торговли.

В опросе участвовали 250 представителей социальной сферы и транспортной отрасли.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58500 EUR

reklama.vesti.lv

Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью Showbiz

Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью

Вышел трейлер новых «Елок» Showbiz

Вышел трейлер новых «Елок»

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли стали родителями Wo&Men

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли стали родителями

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда Showbiz

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда

Актриса Ребел Уилсон решила сделать коллекцию для корпулентных Wo&Men

Актриса Ребел Уилсон решила сделать коллекцию для корпулентных

Финансы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 