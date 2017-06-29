Опрос: жителей Латвии беспокоит доступность средств ЕС после 2020 года

Жителей Латвии беспокоит доступность средств ЕС после 2020 года, показал опрос, проведенный информбюро Европарламента в Латвии.

Как сообщили агентству ЛЕТА в информбюро Европарламента в Латвии, опрос проводился с целью выяснить, каковы ожидания латвийского общества от Европарламента в социальной сфере и транспортной отрасли, как оно оценивает прогнозы стабильности и роста ЕС.

По данным проведенного минувшей весной опроса «Евробарометр», здравоохранение и соцобеспечение жители Латвии считают приоритетной сферой, в которой ожидают большего участия ЕС. В транспортной отрасли они ожидают участия ЕС в улучшении качества инфраструктуры и борьбе с демпингом.

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По мнению респондентов, одним из влияющих на стабильность ЕС факторов является доступность средств ЕС.

Предпосылками стабильности ЕС большинство опрошенных считают предотвращение таких ситуаций, чтобы другие страны не последовали примеру «Brexit», например, борьба с терроризмом и выравнивание зарплат во всех странах-участницах ЕС. Стабильность ЕС респонденты оценили как среднюю.

В сфере трудовой занятости латвийцы ожидают от Европарламента содействия занятости жителей всех возрастных групп. Они считают, что через 20 лет жизнь облегчат технологии и роботы, но при этом они создадут конкуренцию для ручного труда.

Спустя 20 лет рабочая сила еще больше сконцентрируется в больших городах, порог пенсионного возраста с увеличением продолжительности жизни повысится, наиболее востребованными будут специалисты, знающие несколько языков и готовые много и подолгу путешествовать, считают опрошенные латвийцы.

Респонденты ожидают от ЕС большей защиты трудящихся, заботы о снижении безработицы и содействия началу бизнеса, уменьшения неравенства в отношении зарплат, заботы о крестьянах и решения проблем миграции, а также заботы о безопасности и защиты малых стран от США, которые сильно лоббируют свои нужды в области торговли.

В опросе участвовали 250 представителей социальной сферы и транспортной отрасли.