Синоптики обещают сильнейшие ливни: смотрите, что это означает для Риги!

Коллаж Русского TVNET. Фото: Скриншоты

Жалуетесь на дождливое лето? Посмотрите, как выглядели «скользкие улицы столицы» в предыдущие годы. Говорят, в некоторых районах Риги уровень воды поднимался по колено и даже по пояс! Нам удалось найти даже архивные видео потопа 1924 года.