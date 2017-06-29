Синоптики обещают сильнейшие ливни: смотрите, что это означает для Риги!

Жалуетесь на дождливое лето? Посмотрите, как выглядели «скользкие улицы столицы» в предыдущие годы. Говорят, в некоторых районах Риги уровень воды поднимался по колено и даже по пояс! Нам удалось найти даже архивные видео потопа 1924 года.
В четверг в Литве настоящая катастрофа - вылилось 45 литров осадков на кв. метр. Грозовые тучи достигли и Латвии - синоптики прогнозируют, что ливни могут кратковременно затопить улицы городов, сильно снизится видимость. Постигнет ли нас участь Вильнюса? Скоро узнаем! А пока смотрите, как выглядят затопленные улицы Риги в прошлые годы:
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
Нам удалось найти архивные видео прошлого века. Смотрите рижские потопы, датированные началом и серединой прошлого века:
1969 год
1924 год
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