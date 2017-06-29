Синоптики обещают сильнейшие ливни: смотрите, что это означает для Риги!

Коллаж Русского TVNET
 

Коллаж Русского TVNET. Фото: Скриншоты

Жалуетесь на дождливое лето? Посмотрите, как выглядели «скользкие улицы столицы» в предыдущие годы. Говорят, в некоторых районах Риги уровень воды поднимался по колено и даже по пояс! Нам удалось найти даже архивные видео потопа 1924 года.

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В четверг в Литве настоящая катастрофа - вылилось 45 литров осадков на кв. метр. Грозовые тучи достигли и Латвии - синоптики прогнозируют, что ливни могут кратковременно затопить улицы городов, сильно снизится видимость. Постигнет ли нас участь Вильнюса? Скоро узнаем! А пока смотрите, как выглядят затопленные улицы Риги в прошлые годы:

2016 год

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Дождь на рижских улицах

Фото: Дождь на рижских улицах0

2015 год

2014 год

Дождь в Риге 12 августа

Фото: Дождь в Риге 12 августа0

2013 год

2012 год

2011 год

Дождь в Риге

Фото: Дождь в Риге0

2010 год

Дождь в Риге 16 августа

Фото: Дождь в Риге 16 августа0

2009 год

2008 год

Нам удалось найти архивные видео прошлого века. Смотрите рижские потопы, датированные началом и серединой прошлого века:

1969 год

1924 год

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