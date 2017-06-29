Дожди с грозами продолжатся и в пятницу

К 14 часам в Даугавпилсе вылилось уже 22 литра осадков на квадратный метр или почти треть от месячной нормы, сообщает агентство ЛЕТА.

В других местах Латвии ливни, которые местами будут сильными и с грозами, ожидаются в четверг вечером, в ночь на пятницу, а также с перерывами и днем.

До первой половины ночи еще есть небольшой риск того, что грозы будут сопровождать большое количество разрядов молний и порывистый ветер.

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Температура воздуха ночью понизится до +15..+20 градусов, днем потеплеет до +18..+23 градусов, местами на востоке страны - до +26 градусов.

В Риге как вечером в четверг, так в ночь на пятницу и днем ожидаются дожди, временами - грозы с сильными ливнями. Температура воздуха составит от +18..+19 градусов ночью до +23..+24 градусов днем.

Во время сильного дождя ухудшится видимость, вода может затопить улицы и дороги, есть риск размыва дорог.

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