В большинстве самоуправлений власть сохранили прежние руководители

 

Фото: Patrīcija Eglīte / LETA

В большинстве самоуправлений у власти после муниципальных выборов остались прежние руководители, а новые председатели дум избраны лишь в 31 из 119 городских и краевых самоуправлений, свидетельствует обобщенная агентством ЛЕТА информация.

Из девяти городов республиканского значения новые мэры избраны в трех городах, в остальных у власти остались прежние руководители.

В Юрмале должность мэра, как и до этого, досталась Союзу «зеленых» и крестьян (СЗК), только Риту Спроге на этом посту сменил Гатис Трукнис, который возглавлял город в течение нескольких лет и ранее. В Даугавпилсе прежнего председателя думы Яниса Лачплесиса (Латгальская партия) сменил Андрей Элксниньш («Согласие»), а новым мэром Екабпилса избран Райвис Рагайнис (Латвийская Зеленая партия), сменивший на этом посту Леонида Салцевича (Екабпилсская региональная партия).

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Свои посты сохранили мэр Риги Нил Ушаков («Согласие»), бессменный мэр Вентспилса Айвар Лембергс («Латвии и Вентспилсу»), мэр Елгавы Андрис Равиньш (СЗК), мэр Резекне Александр Барташевич («Согласие»), мэр Валмиеры Янис Байкс («Валмиере и Видземе») и мэр Лиепаи Улдис Сескс (Лиепайская партия), который переизбран на должность с условием, что осенью 2018 года своего кандидата на должность мэра выдвинет партнер Лиепайской партии по коалиции - Латвийское объединение регионов.

В девяти самоуправлениях у власти остались прежние силы, но сменились председатели дум - это Юрмала, Вецумниекский, Балвский, Балтинавский, Кримулдский, Малпилсский, Приекульский и Стопиньский края.

В Кекавском крае руководство думы еще не избрано, так как 22 июля на одном из его участков состоится повторное голосование.

Муниципальные выборы в Латвии прошли 3 июня.


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