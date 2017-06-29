Самый крепкий сон у латвийских строителей, хуже всего спят торговцы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Мысли о ситуации на предприятии не дают спать спокойно половине (52%) предпринимателей Латвии, в то время как 41% коммерсантов спят крепким сном, - свидетельствует новейшее исследование Citadele Index, в рамках которого свое мнение ежеквартально высказывают 750 собственников и руководителей латвийских предприятий.

Согласно исследованию, лучше всего спят предприниматели, работающие в строительной отрасли (45%) и в сфере услуг (42%), в свою очередь мысли о работе больше всего мешают спать представителям торговли, среди которых спокойно спят 37% опрошенных.

Как показывают результаты исследования, чем меньше предприятие, тем спокойнее спит его владелец или руководитель. Так, руководители и собственники малых предприятий (от 1 до 9 работников) меньше всего жалуются на качество сна – крепким сном могут похвастаться 42% респондентов. В свою очередь среди руководителей крупных предприятий, в подчинении которых находятся более 50 работников, спокойно спят лишь 18% опрошенных.

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Рассматривая результаты исследования в региональном разрезе, можно сделать вывод, что лучше всего спят предприниматели и Риги и Рижского региона (44%), в то время как рабочие проблемы больше всего по ночам тревожат предпринимателей из Курземе и Латгале – спокойно спят лишь 28% курземских и 33% латгальких коммерсантов. В свою очередь в Виздеме спокойно спят по ночам 36% предпринимателей, а в Земгале – 33%.


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