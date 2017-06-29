КС: нормы о минимальном числе школьников в классе приняты Кабмином в нарушение полномочий

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Конституционный суд (КС) признал неконституционными правила Кабинета министров, устанавливающие минимальное число школьников в 10-х классах краевых учебных заведений или в средней школе в целом.

Как сообщили агентству ЛЕТА в КС, решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит. Правила Кабмина в КС оспорила Яунелгавская краевая дума.

КС заключил, что Кабмин не был уполномочен устанавливать минимальное число учащихся в классе - правительство вправе регулировать лишь процессуальный аспект соответствующего вопроса, то есть разрабатывать определенную процедуру приема учащихся в общеобразовательные учебные заведения и отчисления из них.

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Ранее законодатель особо уполномочил Кабмин устанавливать минимальное число учащихся в классе, но позднее эти полномочия из закона о всеобщем образовании были исключены. Таким образом, присвоенный Кабмину объем полномочий не позволяет ему принимать оспоренные нормы, заключил КС.

КС признал эти нормы не отвечающими 1-й статье Конституции Латвии и признал их несуществующими с момента их принятия.

Как сообщалось, Яунелгавская дума недовольна тем, что решение правительства предусматривает, что минимальное число учеников в 10-м классе краевой школы должно составлять 10. В местной школе по этой причине не открылся 10-й класс.


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