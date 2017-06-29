МИД РФ: политика Балтийских государств ущемляет права нацменьшинств

Политика властей прибалтийских стран в отношении русскоязычных школ ущемляет права национальных меньшинств получать образование на родном языке, заявил заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Григорий Карасин.

В целом положение дел с соблюдением лингвистических прав "нетитульного" населения в странах Прибалтики продолжает вызывать серьезную озабоченность. Власти Латвии, Литвы и Эстонии планомерно наступают на русские школы, и в последнее время этот процесс ускорился. Политика руководства этих стран в отношении русских школ, с нашей точки зрения, ущемляет права национальных меньшинств получать образование на родном языке", - подчеркнул замминистра МИД РФ в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

Комментируя поправки, утвержденные латвийским парламентом в конце прошлого года и предусматривающие увольнение учителей и директоров школ, признанных «нелояльными» государству, Карасин уточнил, что «еще одной характерной чертой «современного латвийского законотворчества» является введение новой терминологии, не имеющей четкого юридического трактования».

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«Так, например, в упомянутом законе не приводится какого-либо определения «лояльности», что создает широкие возможности для интерпретаций и злоупотреблений данной нормой. Ясно, что за всем этим стоит стремление получить очередной репрессивный инструмент для латвийской этнократии», - сказал дипломат.

Как отметил дипломат, «поправки к закону «Об образовании», как и многие другие подобные законодательные нововведения последнего времени, были приняты латвийскими властями в спешном порядке, вопреки многочисленным критическим оценкам педагогического и научного сообществ этой страны».

Замминистра МИД РФ подчеркнул, что российские дипломаты обращают серьезное внимание на эту проблему, регулярно выносят ее на обсуждение в профильных международных организациях и намерены делать это в дальнейшем.

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