Пользователи Twitter кричат в отчаянии: что случилось с ценами на OCTA?

Уже долгое время в воздухе витали обещания, что вскоре повысятся цены на OCTA - страховщики работают в убыток и дела в этой отрасли идут совсем плохо. Постепенно у общественности зародились мысли, что OCTA будет дороже. Но теперь - начинает появляться все больше тех, кому необходимо приобрести новый полис, и они находятся в полном шоке: цены стали не просто «немного дороже», они увеличились почти на 50%.

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Pērn decembrī pirku to pašu produktu tajā pašā firmā par eur 22,98, šodien - 46 euro! + 50%, a publiski runā par sadārdzinājumu 20-30% https://t.co/zDgK51AbOV— Dagne (@DagnijaNeimane) 28 июня 2017 г.

(В прошлом году покупала тот же самый продукт, в той же фирме за 22,98 евро, сегодня - 46 евро! +50%, а публично говорят о повышении цены на 20-30%)

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Kāds no apdrošinātājiem var argumentēti paskaidrot kāpēc šogad ir faktiski dubultojušās OCTA apdrošināšanas cenas? Sajūta,ka mūs atkal vālē.— Tomass Cirulis (@TomassCirulis) 12 мая 2017 г.

(Кто-нибудь из страховщиков может объяснить, почему цены на ОСТА фактически в два раза увеличились? Ощущение, что нас опять обманывают)

У одной девушки «полис на 3 месяца теперь стоит 19,50 евро, вместо обычных 9,58 евро. У второго автомобиля стоимость была 28 евро в год, а теперь 80 евро. (Моя Bonus Malus карта не изменилась)», жалуется одна зрительница канала TV3.

Латвийское Бюро страховщиков Транспортных средств поясняет, что у повышения цен есть основания, так как в сфере OCTA страховые компании работают в убыток, теперь еще необходимо заплатить моральную компенсацию за ущерб, а также многие другие проблемы экономического характера.

Совет по конкуренции в настоящее время не видит необходимости вмешиваться, так как считает, что подъем цен оправдан.

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