Чакша: забастовку медиков следовало бы отложить до 22 июля

Запланированную на 3 июля предупредительную забастовку медиков можно было бы отложить до 22 июля, заявил сегодня руководитель Латвийского общества врачей (ЛОВ) Петерис Апинис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Премьер сегодня пригласил на незапланированную заранее встречу представителей организаций семейных врачей, но в ней не участвовала руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде.

Кучинскис рассказал, что он известил ЛОВ и Латвийскую ассоциацию сельских семейных врачей (ЛАССВ) о сегодняшнем решении Национального совета по трехстороннему сотрудничеству передать на рассмотрение в Кабинете министров реформу налоговой политики и включенное в нее финансирование здравоохранения. «Налоговую реформу еще должен утвердить Кабинет министров и Сейм, предстоит также еще разработать закон о финансировании здравоохранения. Поэтому я открыт для переговоров и поисков компромисса», - сказал он.

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Министр здравоохранения Анда Чакша считает, что забастовку медиков следовало бы отложить до 22 июля, когда Сейм во втором чтении будет рассматривать налоговую реформу. Чакша поблагодарила Апиниса, взявшегося выполнять роль посредника между политиками и отраслью здравоохранения.

«Если нам удастся в течение завтрашнего дня собрать все необходимые гарантии увеличения финансирования здравоохранения, то мы призовем отложить забастовку», - сказал Апинис.

Руководитель ЛАССВ Лига Козловска отметила, что сегодняшняя встреча с премьером была конструктивной и позволяет обдумать возможность отложить забастовку.

Кучинскис сказал, что без поддержки Сейма он не может дать полные гарантии, но «в любом случае, мы дошли до момента, когда можем спасти ситуацию в здравоохранении. Я был бы удовлетворен, если бы амбиции были отброшены и врачи подождали бы, пока обещания будут приняты в парламенте».

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