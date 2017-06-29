Шадурскис: не вижу причин для полного перевода школ на госязык

Введенная в 2004 году норма билингвального преподавания в школах национальных меньшинств вполне оправдывает себя, поэтому нет ни одной причины для полного перевода обучения в школах на латышский язык. Об этом в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» заявил министр образования Карлис Шадурскис.

В интервью радиостанции глава Министерства образования и науки (МОН) подчеркнул, что школы нацменьшинств — это то, что Латвия должна беречь и поддерживать. Политика финансирования, правда, здесь может отличаться — так, русскоязычные школы нуждаются в меньшем финансировании. Однако каких-либо причин для сокращения преподавания на русском языке — нет.

«Школы нацменьшинств, конечно, будут. Это наша ценность, что у нас есть эстонские, литовские, польские, украинские, еврейские — не дай бог кого-то забыть!

— школы, и со всеми этими странами у нас есть межгосударственные договоры. И во всех этих школах детей сколько есть, столько есть. И поэтому территориальные коэффициенты там часто несправедливы. И спасибо Сейму за принятые поправки к закону о том, что министерство сможет дополнительно финансировать такие сравнительно небольшие школы и [заключать] межгосударственные договоры. [Теперь] насчет русских школ. Ну, условно русских школ! [У нас] все [школы] — школы, которые реализуют программы нацменьшинств. Здесь территориальные коэффициенты обоснованы, поэтому дополнительного финансирования не требуется.

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Но я, честно говоря,

не вижу ни единой причины, почему в принудительном порядке следовало бы переходить полностью и стопроцентно на латышский язык.

Я думаю, если та пропорция, которая в 2004 году была предусмотрена законом — 60 на 40, — добросовестно реализуется и действительно часть предметов преподается билингвально (реально билингвально, а не, как говорится, для показухи) и латышский язык преподается добросовестно и хорошо — такая школа идеально обеспечивает то, что нам нужно.

А нам нужно, чтобы у выпускников не было проблем из-за слабых знаний госязыка с получением дальнейшего образования, на рынке труда и так далее.

Поэтому я не вижу, что здесь нужно что-то менять», — сказал министр.

Шадурскис, однако, добавил, что следует строже следить за соблюдением установленных билингвальных пропорций руководством школ.

«Что нужно менять — так это отношение одной части руководства школ к реальному билингвальному преподаванию в образовательных учреждениях»,

— сказал глава МОН.

По мнению министра,

запрет заполнения госэкзаменов на русском языке только способствует этому.

«Я думаю, что именно это — тот инструмент, который воспитывает в школах добросовестное отношение и к соблюдению процентного соотношения в преподавании билингвальных предметов, и к латышскому языку. [...] Уже много лет содержание экзаменов на латышском. По-прежнему есть возможность выбирать варианты ответов — по-латышски или по-русски.

Процент молодых людей, выбирающих русский язык для ответов, с каждым годом сокращается.

Сейчас их около 15%. [...] Это только нормально, что оканчивая школу, проверка на госязыке», — рассказал Шадурскис.

Со ссылкой на итоги последних централизованных экзаменов министр отметил, что со знанием русского языка у латвийских школьников по-прежнему все неплохо. Особенно — на фоне удручающих результатов экзамена по математике.

«Средняя оценка по русскому языку в этом году — 68,6%. Для сравнения, средняя оценка по математике — 34,9%.

[...] В прежние годы было колебание вверх и вниз. Но за последние три года мы видим стабильную тенденцию: в среднем результат сократился почти на девять процентных пунктов. Это ужасно плохо. Мой первый анализ, почему это происходит показывает, что число учеников сокращается, хороших учителей все труднее найти. В прежние годы еще жили «старыми запасами», а теперь пошли по нисходящей экспоненте.

Наступило последнее время для приведения в порядок школьной сети. Я скажу очень просто:

хватит болтать о реформах, пора начинать делать»,

— призвал Шадурскис.

На вопрос ведущей программы о том, не стоило бы министру начать с себя, глава МОН ответил, что сам полностью соблюдает такой подход. Однако проведению реформ мешает конфликт с руководством Рижской думы.

«Я делаю с момента, как вхожу в офис. Но, к сожалению, многими очень любимый руководитель рижского самоуправления (а в Риге учится треть учеников) говорит, что Шадурскис может говорить, что хочет. «Кот Васька слушает, да ест», как говорится», — напомнил известную присказку министр.

В беседе с радиостанцией Шадурскис также прокомментировал проект будущей налоговой реформы, которая должна начаться уже со следующего года. Министр дал ей неоднозначную оценку.

«Реформа по сути верная. Направление в сторону сокращения налога на рабочую силу — правильное. К сожалению, обратную сторону наше общество не приемлет — если мы снижаем налог на рабочую силу, то нам, увы, надо повышаем налог потребительские налоги, потому что бюджету нужны средства.

Поэтому реформа получается достаточно вымученной. Меняются как темпы введения, так и многие принципы, но в целом то, что подоходный налог станет прогрессивным — это позитивно; то, что уровняются налоговые ставки — это позитивно; то, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая налоговая ставка — это очень рискованно и будет тяжелый переходный период, но в целом — это тоже позитивно.

Что меня пугает? Скажу отрыто.

Эта налоговая реформа в переходный период обойдется очень дорого.

Поэтому на новые политические инициативы будет меньше денег.

Я очень боюсь, что у нас будут большие проблемы в правительстве для того, чтобы, к примеру, получить 3,7 млн евро для высшего образования в следующем году, которые абсолютно необходимы. Я беспокоюсь по поводу того, сможем ли мы профинансировать спортивный бюджет в необходимом объеме. Всегда возникают новые политические инициативы, которые объективно необходимы.

У меня есть беспокойство и по поводу нашей политики по поддержке диаспоры.

Надеюсь, там небольшие суммы, но это очень важно — это один из элементов реэмиграции. Так что есть риски. Но, мне кажется, главный из них, а именно — дополнительное финансирование здравоохранению, которого проект реформы изначально не предполагал — этот риск, я надеюсь, мы предотвратили», — заключил министр.

Шадурскис: не вижу причин для полного перевода школ на госязык

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