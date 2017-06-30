Семейные врачи не перенесут забастовку; в ней примут участие 600 человек

 

Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Несмотря на призыв отложить забастовку до 22 июля, она начнется со следующей недели, как и было запланировано, сообщила Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ). В забастовке примут участие более 600 семейных врачей.

Более подробную информацию о забастовке ЛАСВ планирует предоставить на пресс-конференции.

Как сказал член правления ЛАСВ Паулс Принцис, семейные врачи очень рассержены тем, что их интересы не учитываются. «Если бы государство, Минздрав и премьер-министр серьезно воспринимали угрозу того, что пациенты могут не лишиться помощи семейных врачей, то разговор о модели финансирования здравоохранения продолжился бы с того места, на котором прервался на прошлой неделе» - сказал Прицис.

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Как сообщалось ранее, Министр здравоохранения Анда Чакша считает, что забастовку медиков следовало бы отложить до 22 июля, когда Сейм во втором чтении будет рассматривать налоговую реформу. Чакша поблагодарила Апиниса, взявшегося выполнять роль посредника между политиками и отраслью здравоохранения.

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