Витебск, Батька и Шагал: что у соседей хорошо и кому там плохо?

С соседней страной все непонятно. Начиная с названия: вот как нам страну правильно звать-величать - Беларусь, как сами белорусы настаивают, или по-русски правильнее все-таки привычное «Белоруссия»?.. Ну и главный вопрос всех споров: хорошо в большинстве своем белорусы живут или плохо? И можно ли быть счастливым при скромном достатке, имея при том от государства гарантии, что совсем пропасть человеку по-любому здесь не дадут?..

Все эти и многие еще вопросы возникают у нас в разговорах то и дело, ведь в Латвии о стране-соседке судят не только по официальным источникам. Еще бы,

у нас белорусов же традиционно живет очень много и у каждого из рижан найдутся из их числа если и не друзья, то коллеги или соседи.

Как ни близко от нас белорусская сторона, но как-то мне долго не удавалось туда доехать. Разве что в детстве, когда мы были одной страной и еще не было границ - и кто ж тогда особо-то различал, где тут у нас кончаются латгальские озера и начинаются браславские... Еще двух коротких наездов можно вообще не считать: когда сутки сидишь в типографии за корректурой или видишь унылые окраины городов из ночного автобуса - это не знакомство со страной.

Реклама

Повод поехать есть: в Витебске второй год подряд проходит фестиваль фотографии «Фотокрок - 2017», программа обещает быть интересной.

Еду я в Витебск, зная о городе только, что здесь родина Марка Шагала, художника с мировым именем, может быть, самого известного в мире из выходцев с этих мест. Слышала и про «Славянский базар», и еще что-то на уровне баек и анекдотов. Кажется, Белоруссия мифологизирована как ни одна другая страна на постсоветском пространстве.

Ведь там - эта самая «Батьковщина»...

Про Марка Шагала - "Вы не из Витебска,"

Беларусь или Белоруссия?

Перед отъездом с коллегами в очередной раз выясняли: как нам страну-соседку теперь называть? У языка ведь свои законы, и указом - мол, правильно впредь будет так-то - традиции не изменить. Мы продолжаем говорить «Белоруссия», отстаивая право русского языка оставаться собой и в грамматике и топонимике. А белорусы обижаются и просят уважать их желание отделить сегодняшнюю Республику Беларусь от той, что в составе СССР когда-то была и советской, и социалистической.

Так что выбираем политкорректное «Беларусь», хоть филологически это вопрос спорный. Ведь есть же в русском языке Германия, а не «Deutschland», и Париж, а не «Пари», как называют город сами французы. Ясное дело: с названия споры о соседней стране только начинаются.

И те, кто в Беларуси бывал и знает о жизни там не понаслышке, и те, кто судит о стране по СМИ той или иной политической ориентации, а также черпает аргументы «из телевизора» - все имеют свое собственное мнение.

Какая она, Беларусь, хорошо ли там людям живется и как устроена жизнь? Ведь одни утверждают: за минувшие четверть века в Беларуси удалось создать государство для народа, построить социализм с человеческим лицом, общество равных возможностей, в котором нет особо крупных олигархов, зато есть работа для всех и социальные гарантии?

Или же это всего лишь иллюзия, оплаченная тотальной бедностью большинства населения страны?

Лучше один раз увидеть!.. Понятно, что беглый туристский взгляд не может претендовать ни на что более, как на сумму личных впечатлений. Три дня в Витебске, разговоры, суждения, мнения.. Да еще марш-бросок через полстраны - около 500 км маршруткой до Минска. Это даже не журналистский визит - так, легкая прогулка по стране. Но ведь и за три-четыре дня можно составить о том, что видишь вокруг, свое сугубо субъективное впечатление.

Виза, деньги и маршрут

Гражданам Латвии для въезда в Беларусь надо брать визу - 35 евро вынь да положь, плюс страховка за каждый день пребывания в стране. Едешь на пару дней или на месяц - неважно, стоимость визы не зависит от сроков вашего пребывания. Честно говоря, для меня это было неожиданностью: с организованной экскурсией или по «транзитке» получается дешевле - визовые расходы тянут где-то на 15 - 19 евро.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт посольства Республики Беларусь в Латвии

Но спасибо турфирме, оформили все быстро и чин-чином. Вот только жадничать мне не стоило, чего было не попросить визу с запасом в день-два, а так пришлось возвращаться кружным путем.

Доехать до Витебска на общественным транспортом нет никаких проблем, ночной автобус из Риги в Витебск курсирует ежедневно, вечером сели - утром уже на месте. Комфорт - так себе, очень средненький, никаких излишеств вроде биотуалетов на борту, значок WI-FI присутствует, а вот сам интернет...

скорее отсутствует почти всю дорогу.

А...это... Есть еще деликатная проблема: извините, конечно, но... пописать-то где пассажирам в пути? Туалеты на автостанциях в наших маленьких городках закрываются рано, а на бензозаправки лишний раз заезжать у водителей времени нет, вот и знакомят по пути путешествующих автобусом иностранцев со старой советской присказкой: «Мальчики - налево, девочки - направо!..» Экзотика!..

...Зато места на такой рейс есть и перед самым отправлением, билет обходится в 23 - 25 евро (смотря когда и где покупать). И водители добродушные и веселые, едем вполне по-домашнему. А вот перед нашим рейсом автобус на Минск - тот, что вполне стандартно комфортом «упакованный», - ушел полным, кто заранее о билете не позаботился, в него не попали...

Разговоры про белорусские реалии начинаются еще по пути, в автобусе много рижан, едут к родственникам. Кстати,

поменять родные евро на белорусские рубли в Риге мне так и не удалось - курс в обменниках обозначен, а наличности не нашлось. Впрочем, заверили меня и кассиры, и попутчики, валюту поменять - сегодня совершенно не проблема, обменников и банкоматов в Беларуси хватает, а евро - валюта весьма популярная, мол, просто с руками оторвут.

Понятно, что большинство соотечествеников в Беларусь путешествуют отнюдь не на общественном транспорте. На автомобиле, конечно же, все намного удобнее - можно и в Браславе тормознуть, и еще где-то по пути остановиться. Жители приграничья друг у друга так вообще частые гости. У нашей Латгалии с соседями было немало совместных проектов в области туризма, так что достойные внимания по пути достопримечательности подробно описаны.

Белорусские рубли: не путать с евро!..

Вот мы и в Витебске. Что правда - то правда: с обменом валюты проблем никаких, даже документов, как это заведено в России, в обменнике у тебя не спрашивают. Протягиваешь кассиру свои тридцать или пятьдесят евро - и получаешь в красивых белорусских купюрах сумму вдвое большую, плюс еще монетки, которые при здешних ценах не такая уж «мелочь».

Белорусские рубли теперь очень похожи на евро. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Кондуктор в троллейбусе или автобусе возьмет за проезд 45 копеек, кофе стоит не дороже, чем 2,50, а пятерку можно нормально пообедать,

скажем, в «Бульбяной» блюдами белорусской кухни на незамысловатый салатик с драниками хватит.

За парочку рублевых монет можно купить сувенир вроде магнитика - и так далее. А 16 - 20 белорусских рублей будет достаточно, чтобы заплатить за ночлег, например, в хостеле.

Вы что-то такое слышали, что с нашими евро вы одномоментно становитесь в Беларуси «зайчиковым миллионером»? Забудьте, купюры со многими нулями уже в прошлом. После деноминации, проведенной год назад, белорусские дензнаки потеряли лишние нули. Россияне, часто бывающие здесь, жалуются: мол, все стало дорого. Но при витебских ценах даже с небольшим количеством евро в кармане чувствуешь себя побогаче, чем на родине...

Витебчане пешком не ходят?..

... Когда города совершенно не знаешь, не грех встречных распросить, как здесь куда пройти-проехать. Витебчане очень приветливый народ, и кого не спроси, на тебя тут же обрушивается дружелюбие и сердечность. И первые впечатление от города связаны именно с этим их дружелюбием. Но вот что странно: совсем не пожилые люди мне убедительно рассказывали, что до центра с его пешеходками и соборами от вокзала далеко-далеко, пешком не добраться.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Новости Витебска

Автобуса у вокала ждать приходится довольно долго, но все ждут, не уходят, а ехать-то всего ничего, пару остановок. Пол-автобуса со мной вместе выйдет через две остановки... Похоже, пешком витебчане не очень-то любят ходить. Впрочем, стоил бы в Риге сегодня проезд в троллейбусе 22 сантима, может, и мы б поленились бы почем зря «ноги бить».

Проезд в общественном транспорте в Витебске - 45 копеек. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Витебск - очень красивый город. Понятно, что серые пыльные и унылые пригороды здесь, как в любом постсоветском городе, есть. Но центр «вылизан» как игрушечный.

Здесь несколько обустроенных пешеходных зон, и все главные места кучкования туристов. Машин на улицах тоже не очень-то много, во всяком случае серьезных пробок, передвигаясь по городу, мы тоже не заметили. Впрочем, мы-то как раз по Витебску больше ходили пешком. В том числе из Задвинья.

Послевоенная застройка, кварталы в Задвинье строили ленинградцы. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

И особенно Витебск красив, когда смотришь с моста, по пути из Задвинья. Так что ходить пешком в обустроенный исторический центр еще и приятно. Ваш ежедневный бонус - вид на величественный Успенский собор на крутом берегу Двины. Думаешь:

неужто тот самый храм, про который в Париже, тоскующий по родине Марк Шагал в Париже писал: «Успенская церковь вздымается на горе, купол стремится ввысь. Двина все дальше. Я уже не мальчишка»...

Храм, возрожденный к жизни

Нет, храм новый. Тот Успенский собор, который вспоминал в «романе своей жизни» Марк Шагал был закрыт советской властью, а в 30-х годах церковь просто взорвали. На месте его в послевоенные годы построили... цех завода заточных станков. Так что нынешний красавец-храм - тот же, да совсем уже не тот. Проект восстановления Успенского собора в Витебске разрабатывали с начала 90-х годов, а в 1998-м Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II заложил на месте строительства первый камень.

Полностью достроили и торжественно освятили собор только в 2011 году. И сегодня он стал главным символом Витебска. Изображение Свято-Успенского кафедрального собора красуется в сувенирных лавках на магнитиках и сувенирных тарелках.

А когда видишь его с моста через Западную Двину впервые - действительно, просто дух захватывает!

Свято-Успенский собор в Витебске. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Ну а когда выходишь днем из нижнего, подземного яруса церкви, где в будни между службами немноголюдно, то видишь в проеме двери бронзового патриарха Алексия II. Он теперь памятник, витебчане умеют быть благодарными. Памятников, кстати, в городе очень много. Говорят, из 105 памятников Ленина, что имелись на Витебщине, ни один не снесли. А зачем?.. Пусть стоят - они теперь часть истории, которая такой уж была, как было...

Есть среди памятников любимчики горожан - но о них позже.

Ностальгия по советскому

Вообще-то, когда бродишь по Витебску, много чему здесь удивляешься. Какое, думаешь, у нас время-то нынче на дворе?

Хотите верьте, хотите - нет, но в Витебске, впервые с советских времен, видела я... юных пионеров. Самых настоящих!..

В белых рубашках и красных галстуках, стояли они перед скромным памятником в почетном карауле.

Витебск в конце июня как раз праздновал День города, готовились возложить цветы к величественному бюсту. В честь кого установлен? Нет, это не президенту Лукашенко, как мы поначалу подумали... А Петру Мироновичу Машерову, совершенно легендарному в Беларуси (и в Белоруссии) человеку, секретарю ЦК компартии республики, в советское время погибшему в автомобильной катастрофе. Имя Машерова сегодня носит Витебский государственный университет.

Новостройки советского времени на берегу Двины. Фото: Татьяна Одыня/личный архив

А вот вам еще один привет из советской эпохи - Доска почета с портретами лучших людей Витебщины. Вау-у!.. У нас такого лет тридцать, как не сыскать.

А было время на таких вот досках почета красовались портеты и моих уважаемых родственников! Правда, ракурс поинтереснее мне у Доски почета выбрать не удалось. Милиционер, невесть откуда появившись, вежливо но твердо предупреждает: фотографировать нельзя!.. Правда, на том, чтобы уже снятые кадры на камере стереть, при этом не настаивает.

Доска почета на улице Витебска. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Далее прогулки по Витебску вели к дому-музею Шагалу, попасть в который мне так и не удалось... Почему? Вот об этом - позже.

Еще по этой теме