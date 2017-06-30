Сегодня семейные врачи расскажут о предстоящей забастовке

иллюстративное фото
 

иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) сегодня проинформирует о начинающейся 3 июля забастовке, сообщила агентству ЛЕТА ее президент Сармите Вейде.

Пресс-конференция состоится в 12.00 в офисе ЛАСБ на ул. Блауманя, 5а-43.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и ЛАСВ не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей.

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«Увы, соглашение с Минздравом не достигнуто, так как его предложение было таким же, как раньше, и никаких шагов навстречу сделано не было. Мы остаемся каждый на своих позициях, поэтому переговоров больше не будет, и 3 июля в 12.00 в Латвии начнется забастовка семейных врачей», - сказала Вейде.

Забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.

Как Вейде рассказала ранее, предложения Министерства здравоохранения далеки от выполнения выдвинутых ЛАСВ забастовочных требований. Больше всего мнения Минздрава и семейных врачей расходятся по двум вопросам. Это увеличение платежа капитации и предусмотренное реформой системы здравоохранения создание общих практик семейных врачей.

Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики. Создание общих практик будет означать дежурства в вечерние часы и в выходные дни, что изменит всю прежнюю модель работы семейных врачей.

Семейные врачи готовы начать работать в системе электронного здравоохранения с 1 сентября, но при условии, что эта система будет работать достаточно быстро технически, а из листов нетрудоспособности будет исключен диагноз. Пока система электронного здравоохранения работает слишком медленно и создает для врачей большие проблемы, подчеркнула Вейде.

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