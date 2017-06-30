В Латвии уже три месяца подряд средняя температура воздуха ниже нормы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В июне средняя температура воздуха в Латвии составила примерно+14 градусов, это почти на 1 градус ниже климатической нормы, свидетельствует предварительная метеоинформация.

На юго-западе Курземе средняя месячная температура воздуха была близка к норме, а на востоке Латвии - примерно на 1 градус ниже климатической нормы.

Июнь стал уже третьим месяцем подряд, когда средняя температура воздуха в Латвии была ниже нормы. Такая же ситуация наблюдается в других частях северной и восточной Европы, а на западе Европы погода была намного более жаркой. В Испании и в Альпийском регионе температура воздуха была на 3-6 градусов выше нормы.

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Территориальное распределение осадков, как обычно в летние месяцы, в июне тоже было неравномерным. К утру 30 июня в Вентспилсе выпало 33 мм, в Алуксне - 105 мм осадков. Так как последний день месяца будет дождливым, количество осадков в некоторых местах еще значительно изменится, но уже ясно, что на большей части Видземе июнь был дождливее, чем обычно.

По прогнозам, начало июля тоже будет холодным и дождливым.

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