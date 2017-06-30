Латвия и еще 10 стран НАТО планируют совместное приобретение амуниции

11 стран НАТО, а также не входящая в альянс Финляндия обсуждают возможность в дальнейшем совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск. Массовые закупки позволят значительно снизить цены.

Соответствующий протокол о намерениях в четверг в Брюсселе подписали министры обороны Литвы, Латвии, Бельгии, Дании, Греции, Испании, Польши, Франции, Словакии, Словении, Турции и Финляндии, сообщает Минобороны Литвы.

Как отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства, в долгосрочной перспективе планируется унифицировать инвентарь и, возможно, реализовать решения по совместному хранению и взаимному обмену амуницией.

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