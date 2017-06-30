Страховщики: рост стоимости полисов OCTA неизбежен

Страховщики больше не зарабатывают от доходов от инвестиций. Единственный инструмент для получения прибыли- прямые продажи страховых продуктов (полисов). Об этом сказал в интервью DB член правления BTA Baltic Insurance Company Янис Луцаус.

В 2016 году страхование физических лиц в BTA увеличилось на 9%, транспорта – на 3%. "Остается вопрос, за счет чего происходит этот рост, - говорит эксперт. - В страховании OCTA - главным образом, за счет роста цен на страхование.

Надо признать, что рост стоимости полисов OCTA неизбежен,

поскольку в последние 10 лет этот сектор страхования демонстрировал одни только убытки.

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Здесь число лиц, покупающих полис, особенно не растет. Если мы посмотрим на число зарегистрированных транспортных средств, то в Литве оно растет (за год плюс 2,5 процентов), а в Латвии динамика отрицательная (минус 3%)", - пояснил Луцаус.

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