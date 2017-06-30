Решено: семейные врачи объявляют забастовку! Как быть нам, пациентам?

Во время забастовки семейных врачей на сайте Национальной службы здравоохранения (НСЗ) будет действовать специальная интерактивная карта мест, где пациенты смогут получить услуги первичного здравоохранения, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша.

С 12 часов понедельника, 3 июля, первичное здравоохранение будет обеспечиваться в больницах, центрах здоровья, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения, в том числе в практиках семейных врачей, которые не будут участвовать в забастовке.

Круглосуточно будет действовать консультативный телефон.

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Во время забастовки пациентам можно будет открывать и закрывать листы нетрудоспособности, будет обеспечен доступ к медикаментам, необходимая и плановая вакцинация младенцев, справки для отправки детей в летние лагеря тоже можно будет получить у дежурных врачей.

Во время забастовки будут действовать также новые пункты дежурных врачей.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей.

В забастовке примут участие более 600 семейных врачей.

Как сообщила президент ЛАСВ Сармите Вейде, начинающаяся 3 июля забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.

Как сказал член правления ЛАСВ Паулс Принцис,

семейные врачи очень рассержены тем, что их интересы не учитываются.

«Если бы государство, Минздрав и премьер-министр серьезно воспринимали угрозу того, что пациенты могут не лишиться помощи семейных врачей, то разговор о модели финансирования здравоохранения продолжился бы с того места, на котором прервался на прошлой неделе» - сказал Прицис.

Как сообщалось ранее, Министр здравоохранения Анда Чакша считает, что забастовку медиков следовало бы отложить до 22 июля, когда Сейм во втором чтении будет рассматривать налоговую реформу. Чакша поблагодарила Апиниса, взявшегося выполнять роль посредника между политиками и отраслью здравоохранения.

Минздрав 28 июня объявил, что изыщет возможности во время забастовки семейных врачей обеспечить жителям необходимые услуги здравоохранения и в ближайшие дни сообщит о них.

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