Семейные врачи готовы судиться, если их право на забастовку будет нарушаться

Адвокат Солвита Олсена (слева) и Руководитель ЛАСВ Сармите Вейде
 

Адвокат Солвита Олсена (слева) и Руководитель ЛАСВ Сармите Вейде. Фото: LETA

Министерство здравоохранения, подыскивая замену семейным врачам на время забастовки, действует противозаконно, заявила на пресс-конференции Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) адвокат Солвита Олсена.

Забастовочный комитет заметил ряд нарушений закона со стороны Минздрава и Национальной службы здравоохранения (НСЗ) и уверен, что Минздрав не соблюдает забастовочные правила и право на забастовку, пояснила она.

Закон о забастовке запрещает вмешательство в забастовку. Минздрав же и НСЗ запугивают забастовщиков, требуя на время забастовки заполнить договор с государством, что противоречит закону.

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При этом

Минздрав ищет врачей, которые заменили бы бастующих, а это запрещено законом, так как в таком случае забастовка теряет смысл,

добавила Олсена.

Эти действия Минздрава и НСЗ ставят под угрозу забастовку по существу, считают семейные врачи. Если они не будут прекращены, забастовочный комитет обратится в суд.

Руководитель ЛАСВ Сармите Вейде заверила, что во время забастовки семейные врачи будут находиться в своих практиках и оказывать пациентам частные платные услуги, так как забастовка распространяется только на оплачиваемые государством медицинские услуги.

Врачебные практики во время забастовки будут открыты, минимальную помощь пациентам будут оказывать помощники врачей и медсестры.

Забастовка будет бессрочной и закончится, когда будет достигнуто соглашение о выполнении требований врачей, напомнила Вейде, выразив надежду на то, что правительство пригласит их на переговоры и такое соглашение будет достигнуто.

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