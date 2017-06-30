Работники Рижского регионального центра скорой помощи не исключают акций протеста

 

Фото: Ieva Makare / LETA

Профсоюзная организация Рижского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи в знак солидарности с семейными врачами тоже готова провести акцию протеста с 1 августа, сообщил представитель профсоюза Рафаэль Циекурс.

«Министерство здравоохранения не проявило интереса начать конструктивные переговоры с профорганизаций, а также не считает необходимым отвечать на ее письма», говорится в заявлении профсоюза для СМИ.

Одной из форм протеста может стать массовый переход с 1 августа работников скорой помощи Рижского регионального центра на полставки - до 80 часов в месяц.

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Как указал Циекурс, пока это еще не официальное решение, а инициатива сотрудников, и профсоюз надеется, что Минздрав проявит готовность к диалогу.

Одним из главных вопросов, который намерен на переговорах обсуждать профсоюз, - увеличение оплаты труда работников «скорой».

Профсоюзная организация Рижского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи насчитывает 300-350 членов.

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