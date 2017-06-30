Премьер-министр призывает медиков к конструктивному сотрудничеству

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Марис Кучинскис призывает медиков к конструктивному сотрудничеству, подавая свои предложения по совершенствованию системы здравоохранения, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь главы правительства Андрей Вайварс.

Кучинскис отмечает, что правительство начало серьезную работу, чтобы разобраться в проблемах системы здравоохранения, а также достигнуты соглашения о новой модели налоговой реформы, которая предусматривает значительно большее увеличение финансирования медицины в долгосрочной перспективе.

Премьер отметил, что для этого правительство и социальные партнеры договорились о таком непопулярном решении, как повышение социальных взносов на один процентный пункт. Это трехстороннее соглашение гарантирует, что в следующем году здравоохранение получит на 200 млн евро больше, в том числе 80 млн евро предназначены именно для повышения зарплат.

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По словам Кучинскиса, в настоящее время сделано много для того, чтобы со следующего года ситуация в здравоохранении улучшилась, в том числе выросли зарплаты работников.

Премьер-министр выразил благодарность всем медикам, которые поддерживают начатые реформы, и заверил, что сделает все что в его силах, чтобы навести порядок в сфере здравоохранения.

Как сообщалось, 3 июля начинают бессрочную забастовку семейные врачи, а с 1 июля многие медики больше не будут работать продленное время. Также не исключают акций протеста работники столичной скорой помощи.

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