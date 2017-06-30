Премьер-министр призвал медиков к конструктивному сотрудничеству

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Марис Кучинскис призывает медиков к конструктивному сотрудничеству, подавая свои предложения по совершенствованию системы здравоохранения, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь главы правительства Андрей Вайварс.

Кучинскис отмечает, что правительство начало серьезную работу, чтобы разобраться в проблемах системы здравоохранения, а также достигнуты соглашения о новой модели налоговой реформы, которая предусматривает значительно большее увеличение финансирования медицины в долгосрочной перспективе.

Премьер отметил, что для этого правительство и социальные партнеры договорились о таком непопулярном решении, как повышение социальных взносов на один процентный пункт. Это трехстороннее соглашение гарантирует, что в следующем году здравоохранение получит на 200 млн евро больше, в том числе 80 млн евро предназначены именно для повышения зарплат.

Реклама

По словам Кучинскиса, в настоящее время сделано много для того, чтобы со следующего года ситуация в здравоохранении улучшилась, в том числе выросли зарплаты работников.

Премьер-министр выразил благодарность всем медикам, которые поддерживают начатые реформы, и заверил, что сделает все что в его силах, чтобы навести порядок в сфере здравоохранения.

Как сообщалось, 3 июля начинают бессрочную забастовку семейные врачи, а с 1 июля многие медики больше не будут работать продленное время. Также не исключают акций протеста работники столичной скорой помощи.

Еще по этой теме
Семейные врачи не перенесут забастовку; в ней примут участие 600 человек

Семейные врачи не перенесут забастовку; в ней примут участие 600 человек

Решено: семейные врачи объявляют забастовку! Как быть нам, пациентам?

Решено: семейные врачи объявляют забастовку! Как быть нам, пациентам?

Семейные врачи готовы судиться, если их право на забастовку будет нарушаться

Семейные врачи готовы судиться, если их право на забастовку будет нарушаться


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 415000 EUR

reklama.vesti.lv

Уличная мода с изюминкой: модель Джиджи Хадид Wo&Men

Уличная мода с изюминкой: модель Джиджи Хадид

11-летняя девочка получила ожог из-за загоревшегося смартфона Hi-Tech

11-летняя девочка получила ожог из-за загоревшегося смартфона

Звезда «Интернов» рассказала, как развелась с наркоманом Showbiz

Звезда «Интернов» рассказала, как развелась с наркоманом

Поющий полицейский Пузиков с любимой провел отпуск в Испании Showbiz

Поющий полицейский Пузиков с любимой провел отпуск в Испании

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли стали родителями Wo&Men

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли стали родителями

Здравоохранение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 