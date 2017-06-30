Рига вместе с другими столицами требует продолжения политики сплочения

 

Фото: Evija Trifanova Evija Trifanova / LETA

Рижская дума вместе с администрациями еще 10 европейских столиц на состоявшемся в Брюсселе 7-м форуме политики сплочения потребовала ее продолжения для всех регионов и территорий ЕС и после 2020 года.

Как сообщили в думе, в форуме приняли участие более 700 представителей европейских институтов, местных органов власти, региональных властей, экономических и социальных партнеров, а также неправительственных организаций и академических кругов.

Для того чтобы улучшить разработку документов политики сплочения на период после 2020 года, Рижская дума в сотрудничестве с Берлином, Лондоном, Прагой, Веной, Брюсселем, Будапештом, Хельсинки, Парижем, регионом Бранденбург и Варшавой подала документ с рекомендациями о развитии политики сплочения на следующий период, которые предусматривают улучшение качества жизни столиц ЕС и их населения, упрощение административных механизмов реализации политики сплочения и др. меры.

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Подписавшие документ города подчеркивают большое значение территориального сотрудничества в Европе и призывают органы ЕС принять новые правила не позднее, чем до середины 2019 года.


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