Молодые врачи помогут жителям во время забастовки семейных

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Во время забастовки семейных врачей молодые врачи помогут пациентам в приемных отделениях, выполняя обязанности в обычном порядке соответственно своей компетенции, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийской ассоциации молодых врачей (LJĀA).

В пятницу состоялось внеочередное заседание ассоциации с участием министра здравоохранения Анды Чакши, которая попросила помочь в связи с потоком переорганизаций в больницах, связанным с забастовкой семейных врачей.

Молодые врачи договорились, что они готовы добровольно отозваться на эту просьбу и помочь пациентам в приемных отделениях. В свою очередь в амбулаторных пунктах будут дежурить сертифицированные врачи.

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«Никакие угрозы или санкции от вышестоящих руководителей лечебных учреждений и высших школ за неоказание амбулаторной помощи в данной ситуации не допустимы», - указала председатель правления LJĀA Маия Радзиня.

Стороны сошлись во мнении, что самая лучшая модель оказания помощи с участием молодых врачей соответствует предложению Рижской восточной клинической университетской больницы. «Министр здравоохранения обещала письменно проинформировать соответствующие лечебные учреждения», - заявил врач-резидент Карлис Ранценс.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей.

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