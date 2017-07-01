Началось, или Все в очередь: медики отказываются от продленного рабочего времени

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Helge V. Keitel

Согласно утвержденным Сеймом поправкам, сегодня начинается постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени медиков.

В переходный период, который продлится с 1 июля по 31 декабря этого года, для медиков и работников бригад неотложной медицинской помощи, не являющихся медиками, можно будет устанавливать продленное нормальное рабочее время, не превышающее 55 часов в неделю. В 2018 году продленное нормальное рабочее время не должно превышать 50 часов, а в 2019 году - 45 часов в неделю.

Оплата за время работы, которое превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время,

в переходный период будет рассчитываться с применением коэффициента 1,1 в этом году, 1,2 в 2018 году и 1,35 в 2019 году.

Реклама

Ранее за продленное нормальное рабочее время, которое не превышает 60 часов в неделю и 240 часов в месяц, была предусмотрена оплата только в размере установленной зарплаты.

Как сообщалось, в рамках организованной Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) предупредительной акции около 800 медиков с сегодняшнего дня прекратили работать продленное нормальное рабочее время, сообщил агентству ЛЕТА председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис.

Профсоюз призвал медиков добровольно в разрешенном и установленном законом порядке

не соглашаться в течение одного месяца работать продленное нормальное рабочее время.

На вопрос, как акция протеста может сказаться на жителях, Керис ответил, что им придется дольше ждать очереди на получение медицинских услуг.

Особенно это касается получения плановых услуг, но в отдельных случаях может повлиять и на получение неотложной помощи.

Керис подчеркнул, что ответственность за это полностью ложится на политиков, поскольку они были своевременно извещены о ситуации и им было дано время и возможность ее исправить и предотвратить протесты.

Решение о проведении предупредительной акции протеста ЛПРЗСУ принял, так как принятые Сеймом поправки к закону о лечении не обеспечивают улучшений, на которые надеялся профсоюз.

Еще по этой теме
Сейм принял закон об отказе от продленного нормального рабочего времени медиков

Сейм принял закон об отказе от продленного нормального рабочего времени медиков

Около 800 медиков в июле прекратят работать продленное нормальное рабочее время

Около 800 медиков в июле прекратят работать продленное нормальное рабочее время

В Страдиня более 100 медсестер отказались работать в июле продленное рабочее время

В Страдиня более 100 медсестер отказались работать в июле продленное рабочее время


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью Showbiz

Бывшая порнозвезда Кендалл Карсон пытается стать моделью

Какая женщина! Лена Ленина впервые показала маму Wo&Men

Какая женщина! Лена Ленина впервые показала маму

Романтичная Селин Дион сразила «рокерским прикидом» Wo&Men

Романтичная Селин Дион сразила «рокерским прикидом»

Собака стала главной звездой выступления оркестра Wo&Men

Собака стала главной звездой выступления оркестра

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда Showbiz

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда

Здравоохранение

Медицина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJS
PROJEKTU VADĪTĀJS
http://alkoutlet.lv

Темы

 