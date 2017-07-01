Началось, или Все в очередь: медики отказываются от продленного рабочего времени

Согласно утвержденным Сеймом поправкам, сегодня начинается постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени медиков.

В переходный период, который продлится с 1 июля по 31 декабря этого года, для медиков и работников бригад неотложной медицинской помощи, не являющихся медиками, можно будет устанавливать продленное нормальное рабочее время, не превышающее 55 часов в неделю. В 2018 году продленное нормальное рабочее время не должно превышать 50 часов, а в 2019 году - 45 часов в неделю.

Оплата за время работы, которое превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время,

в переходный период будет рассчитываться с применением коэффициента 1,1 в этом году, 1,2 в 2018 году и 1,35 в 2019 году.

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Ранее за продленное нормальное рабочее время, которое не превышает 60 часов в неделю и 240 часов в месяц, была предусмотрена оплата только в размере установленной зарплаты.

Как сообщалось, в рамках организованной Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) предупредительной акции около 800 медиков с сегодняшнего дня прекратили работать продленное нормальное рабочее время, сообщил агентству ЛЕТА председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис.

Профсоюз призвал медиков добровольно в разрешенном и установленном законом порядке

не соглашаться в течение одного месяца работать продленное нормальное рабочее время.

На вопрос, как акция протеста может сказаться на жителях, Керис ответил, что им придется дольше ждать очереди на получение медицинских услуг.

Особенно это касается получения плановых услуг, но в отдельных случаях может повлиять и на получение неотложной помощи.

Керис подчеркнул, что ответственность за это полностью ложится на политиков, поскольку они были своевременно извещены о ситуации и им было дано время и возможность ее исправить и предотвратить протесты.

Решение о проведении предупредительной акции протеста ЛПРЗСУ принял, так как принятые Сеймом поправки к закону о лечении не обеспечивают улучшений, на которые надеялся профсоюз.

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