Внимание! Сегодня вводятся новые 11-значные персональные коды

Сегодня вступают в силу поправки к закону «О регистре жителей», которые предусматривают, что жители Латвии могут просить присвоить им новый персональный код без указания даты рождения.

Лицо, которому уже присужден персональный код с указанием даты рождения, начиная с сегодняшнего дня может просить предоставить новый персональный код без указания даты рождения. Новый код изменению не подлежит. Таким образом, впредь персональные коды не будут связаны с датой рождения и их можно будет изменить лишь в том случае, если лицо было усыновлено/удочерено. Персональный код присуждает Управление по делам гражданства и миграции.

Новый персональный код будет состоять из одиннадцати цифр. Первыми цифрами персонального кода будут «32», остальные цифры будут случайными от 0 до 9,

сгенерированными автоматически. Первые шесть цифр от последующих пяти цифр могут быть отделены дефисом.

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Ранее персональный код состоял из одиннадцати цифр, из которых первые шесть представляли собой дату рождения и были отделены от последующих пяти цифр дефисом. По первым шести цифрам можно было сделать массу выводов - например, о возрасте, рождении в какое-то определенное время.

Таким образом, лицо может подвергнуться дискриминации по возрастному признаку.

Вопрос о соответствии персонального года основным принципам защиты данных физических лиц вновь был поднят в 2007 году, когда жалобу в Бюро омбудсмена подали врачи. В медицинской документации, к которой имеют доступ третьи лица, они должны были указывать свой персональный код, что является нарушением прав человека, поскольку дата рождения, указанная в первой части персонального кода, создает предпосылки для вмешательства в частную жизнь.

Поправки предусматривают, что в регистре жителей по-прежнему сохранится историческая информация о предыдущем персональном коде человека, а о смене персонального кода в случае необходимости можно будет получить соответствующую справку.

После смены персонального кода нужно будет получить новый документ, удостоверяющий личность.

Другие документы надо будет менять лишь в том случае, если это предписывают нормативные акты, регулирующие конкретную сферу.

Изменение персонального кода не повлияет на юридическую силу ранее выданных документов. За смену персонального кода госпошлина взиматься не будет. Изменить персональный код сможет любой человек без каких-либо ограничений, даже осужденные и лица с непогашенной судимостью.

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