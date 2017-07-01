Вступают в силу повышенные требования по владению латышским языком

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Сегодня вступают в силу поправки к закону, предусматривающие более высокие требования по знанию государственного языка для иностранцев, покупающих сельскохозяйственные земли в Латвии.

Согласно новым нормам, иностранцы должны владеть госязыком в степени 2 уровня В. Ранее было установлено требование владеть латышским в степени 1 уровня А и на государственном языке рассказать о планах дальнейшего использования земли в сельском хозяйстве, а также ответить на вопросы муниципальной комиссии.

Цель закона - ограничить покупку земли иностранцами, не живущими постоянно в Латвии.

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Как ранее в пояснении к своему предложению писал его инициатор Арманд Краузе (СЗК), сельское хозяйство - это отрасль с повышенными производственными рисками, касающимися безопасности труда, использования средств защиты растений. «Для предотвращения рисков фермеры должны владеть государственным языком на соответствующем уровне,

чтобы понять законодательство и инструкции», - поясняет он.

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