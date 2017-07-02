«Неопознанное явление» в Юрмале: кто-то был в недоумении, а кто-то - счастлив

Вчера в Юрмале (Каугури) прошел Красочный марафон - в непринужденной и праздничной атмосфере все желающие могли пробежать, протанцевать или просто пройти в комфортном ему темпе необходимую дистанцию.

И не просто пройти, а превратиться в разноцветного в прямом смысле этого слова спортсмена: на каждом этапе марафона люди попадали под синий, фиолетовый, красный, розовый и оранжевый дожди из специальной краски.

В конце марафона на участке в 4.5 км ждало еще одно «безумие» - пенный пункт, где щедро орошали белыми хлопьями.

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Праздник закончился после 15 часов, однако, несмотря на промозглую погоду, красочные разводы на асфальте еще долго напомнинали о прошедшем марафоне. Стойчески выдержало дождь и пенное море: оно разлилось в самом центре микрорайона.

Как только организаторы убрали заграждения, дети ринулись «плескаться» и кидаться хлопьями. Где еще можно найти такое белое чудо в такой пасмурный день?

Однако не все разделили радость: многие неосведомленные водители выезжая на местную центральную улицу и завидев далеко впереди себя белое и неподдающееся объяснению явление, резко притормаживали, разворачивались и меняли свой маршрут.

Стоит отметить, что пена, несмотря на осадки, продержалась на улице до самой темноты.

Праздник удался! Спасибо организаторам!

Во время марафона:

Фото: Edijs Pālens/LETA

Фото: Edijs Pālens/LETA

Фото: Edijs Pālens/LETA

И после:



Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET

Фото: Читатель TVNET