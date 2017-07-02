Сельские врачи тоже будут участвовать в забастовке

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В начинающейся завтра, 3 июля, забастовке семейных врачей будет участвовать также Латвийская ассоциация сельских семейных врачей (ЛАССВ), сообщила агентству ЛETA ее руководитель Лига Козловска.

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В забастовке будут участвовать в общей сложности более 600 семейных врачей.

ЛАССВ выступает за переговоры, поэтому намерена во время забастовки поддерживать конструктивный диалог с Министерством здравоохранения по выполнению своих требований.

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Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и ЛАСВ не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей.

«Увы, соглашение с Минздравом не достигнуто, так как его предложение было таким же, как раньше, и никаких шагов навстречу сделано не было. Мы остаемся каждый на своих позициях, поэтому переговоров больше не будет, и 3 июля в 12.00 в Латвии начнется забастовка семейных врачей», - сказала Вейде.

Забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.

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