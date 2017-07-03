Более 600 семейных врачей начинают забастовку

Сегодня в 12.00 более 600 семейных врачей по всей стране начнут забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.

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Во время забастовки оставшиеся в практиках медсестры и помощники врачей будут разъяснять жителям забастовочные требования и оказывать минимальную помощь, сообщила руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде.

В соответствии с правилами Кабинета министров медсестры могут делать уколы и перевязки, консультировать пациентов, измерять артериальное давление. Если медсестры не смогут оказать необходимую помощь, они проинформируют пациентов о том, где они ее могут получить.

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Больше помощи пациентам могут оказать помощники врачей.

В соответствии с правилами Кабинета министров они могут принимать острых больных, выписывать рецепты на некомпенсируемые лекарства, больничные листы на срок до 10 дней.

Однако во время забастовки будут открыты не все практики семейных врачей, потому что в некоторых нет медсестер и помощников, а в некоторых сестры находятся в отпусках. В практиках, где нет медсестер, врачи сами в рабочее время будут предоставлять пациентам информацию и разъяснять причины забастовки.

Забастовка семейных врачей продлится до выполнения их требований Минздравом.

Как Вейде сообщила ранее, предложения Министерства здравоохранения далеки от выполнения выдвинутых ЛАСВ забастовочных требований. Больше всего мнения Минздрава и семейных врачей расходятся по двум вопросам - увеличение платежа капитации и предусмотренное реформой системы здравоохранения создание общих практик семейных врачей.

Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики. Создание общих практик будет означать дежурства в вечерние часы и в выходные дни, что изменит всю прежнюю модель работы семейных врачей.

Семейные врачи готовы начать работать в системе электронного здравоохранения с 1 сентября, но при условии, что эта система будет работать достаточно быстро технически, а из листов нетрудоспособности будет исключен диагноз. Пока система электронного здравоохранения работает слишком медленно и создает для врачей большие проблемы, подчеркнула Вейде.

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