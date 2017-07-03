Синоптики сделали прогноз на неделю: к сожалению, ничего хорошего

 

Фото: Sputnik/Scanpix

В первой половине недели погодные условия в Латвии по-прежнему будет определять циклон, но к концу недели ожидается улучшение погоды, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ближайшие дни температура воздуха существенно не изменится - ночью будет +9..+14 градусов, днем немного теплее - +15..+19 градусов.

Во вторник начиная с запада Латвию накроет новая зона осадков - на всей территории страны ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Дожди пройдут также в среду и четверг, но менее интенсивные.

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В конце недели над Латвией усилится область высокого давления, облачность уменьшится, а дневная температура воздуха повысится до +17..+22 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в воскресенье во второй половине дня в Латвию придет новый циклон, который принесет дожди на большей части территории страны.


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