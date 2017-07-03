airBaltic отменила рейс из Парижа. О причинах сообщат после проверок

В воскресенье, 2 июля, был отменен рейс авиакомпании «airBaltic» из Парижа в Ригу. Как сообщает агентство ЛЕТА, авиакомпания предоставит более подробную информацию о причинах отмены после технических проверок.

Рейс BT694 из Парижа должен был выполняться на новом самолете «Bombardier CS300», но был отменен по техническим причинам. По предварительной информации, этим рейсом в Ригу должны были вылететь 143 пассажира и шесть членов экипажа.

«airBaltic» оперативно предложила пассажирам альтернативные рейсы, а также выдала купоны на услуги гостиниц и питание.

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Один из пассажиров в социальных сетях сообщил, что рейс был отменен из-за проблем с электроникой самолета CS300.