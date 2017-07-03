«Ригас силтумс» выполнил на ул. Бривибас 27,4% запланированных работ

АО «Ригас силтумс» смонтировало на ул. Бривибас трубопроводы протяженностью 548 метров и выполнило 27,4% всех запланированных до сентября работ, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Агнете Бушта.

В этом году «Ригас силтумс» продолжает начатые в прошлом году крупномасштабные работы по реконструкции теплосетей на ул. Бривибас от ул. Бруниниеку до ул. Пернавас.

Работы планируется закончить к 1 сентября, они выполняются поэтапно. С начала ремонтных работ 5 июня до 2 июля демонтированы старые трубопроводы протяженностью 632 метра, смонтированы новые трубопроводы протяженностью 548 метров и засыпаны 455 метров, из них на 353 метрах восстановлено дорожное покрытие. Работы идут по плану.

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